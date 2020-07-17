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Bibi Perigosa está de volta!

'A Força do Querer' será a próxima reprise das 21h; 'Amor de Mãe' volta em 2021

'Salve-se Quem Puder' também voltará ao ar apenas no ano que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 17:33

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 17:33

 Após confirmar que ainda não tem previsão de quando retomará as produções de novelas e outros programas de estúdio, a Rede Globo anunciou nesta sexta-feira (17) que a próxima novela a ser reprisada no horário nobre será "A Força do Querer".
Bibi (Juliana Paes) e Rubinho (Emílio Dantas) posam para retrato: protagonistas de "A Força do Querer" Crédito: Rede Globo/Divulgação
Exibida originalmente em 2017, a trama de Gloria Perez vai substituir a atual novela das 21h, "Fina Estampa". Segundo a assessoria da emissora, "Amor de Mãe" voltará somente em 2021. Já a retomada das gravações seguem em discussão.
Em virtude a pandemia do novo coronavírus, a Globo afirma estar acompanhando a evolução das questões sanitárias "para que todas as medidas previstas sejam colocadas em prática, para resguardar os profissionais envolvidos com responsabilidade e segurança."

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Além de "Amor de Mãe", outro folhetim com previsão de voltar as telinhas da Globo é "Salve-se Quem Puder", que atualmente é substituída pela reprise de "Totalmente Demais". Ainda não há novidades sobre qual trama entrará no lugar.

RETORNO

A Globo aponta que tem "avançado aos poucos", destacando o retorno do programa "Encontro com Fátima Bernardes", em abril, e, no último final de semana, do "Caldeirão do Huck". Ela aponta ainda a estreia de "Diário de um Confinado", como "uma produção de dramaturgia feita com as equipes em casas e com novas ferramentas desenvolvidas especialmente para esse período."
Vale lembrar que a adaptação da grade de novelas tem dado certo para a emissora. A novela "Fina Estampa", por exemplo, tem mostrado que foi uma boa escolha para ser reprisada. Nos três primeiros meses, a trama de Aguinaldo Silva elevou em dois pontos (7%),  a audiência registrada entre janeiro e 15 de março. Com isso, chegou a 31 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), do Ibope (cada ponto equivale a 254 mil domicílios).

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