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Globoplay anuncia data de estreia de 'As Five' e confirma 2ª temporada

Série mostrará a continuação de temporada premiada de 'Malhação'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 11:43

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 11:43

As Five: Benê ( Daphne Bozaski ), Tina (Ana Hikari), Ellen ( Heslaine Vieira ), Lica ( Manoela Aliperti ) e Keyla ( Gabriela Medvedoviski)
As Five: Benê ( Daphne Bozaski ), Tina (Ana Hikari), Ellen ( Heslaine Vieira ), Lica ( Manoela Aliperti ) e Keyla ( Gabriela Medvedoviski) Crédito: Estevam Avellar/Globo
O Globoplay anunciou nesta quinta-feira (16) a data de estreia da série "As Five", que dará continuidade à história de "Malhação - Viva a Diferença" (Globo, 2017-2018). No anúncio, feito durante uma live com as protagonistas, foi confirmada também a segunda temporada da série, para 2021.
A primeira temporada, que foi toda gravada antes da pandemia do novo coronavírus, estreará em 12 de novembro deste ano e seus 12 capítulos serão disponibilizados semanalmente, sempre às quintas-feiras. Durante o anúncio, as protagonistas revelaram terem feito um bolão, e Ana Hikari, 25, acertou a data.
"As Five" vai mostrar a vida das cinco amigas Keyla (Gabriela Medvedovski), Benê (Daphne Bozaski), Tina (Ana Hikari), Lica (Manoela Aliperti) e Ellen (Heslaine Vieira), seis anos depois da trama mostrada na novela e focadas agora em dramas mais adultos.
Segundo Cao Hamburger, 58, diretor da novela e da série, a decisão de continuar a história de "Malhação - Viva a Diferença" (2017-2018) veio de muita insistência dos fãs e aconteceu antes mesmo de a novela vencer o Emmy Internacional Kids 2018. E completou: se uma das atrizes não voltasse, o projeto poderia não sair do papel.

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"Não dá essa ideia a elas (risos). As cinco são muito apropriadas, boas atrizes, profissionais e se identificaram muito com os personagens. Isso é um bom casting, quando a gente acerta o ator, no caso as atrizes, com os personagens. Então é difícil imaginar outras fazendo esses papeis, eu não consigo", afirmou Hamburger à reportagem.

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