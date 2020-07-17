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Música

Climatempo divulga capa de 'Rajadão', novo single de Pabllo Vittar

Perfil oficial no Twitter da empresa especializada em meteorologia publicou a imagem inédita

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 11:28
Capa do single
Capa do single "Rajadão", de Pabllo Vittar Crédito: Twitter/@climatempo
É isso mesmo que você leu. Na noite desta quinta-feira, 16, o perfil oficial da Climatempo no Twitter divulgou a capa inédita do novo single de Pabllo Vittar: Rajadão.
A previsão do tempo diz que o céu fechou... mas fiquem tranquilos que tudo indica que em breve a chuva da vitória vai reinar no fim. Por isso, trazemos com exclusividade pra vocês a capa de 'Rajadão', novo single da Pabllo Vittar. E agora, Pabllo Vittar, já temos a previsão dos próximos dias?", diz o post da empresa especializada em meteorologia.

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A publicação foi uma parceria da cantora com a Climatempo para promover a música 'Rajadão', que também terá o clipe lançado em breve. "Nada melhor que a Climatempo para falar sobre previsão do tempo, não é mesmo? Por isso eu já falo, se prepara, levanta a mão pro alto e vem comigo que o clipe de Rajadão está chegando...não vejo a hora de vocês verem como está lindo. Vamos sentir o Rajadão menines!'", comenta Pabllo Vittar sobre a ação.
Na quarta-feira, 15, a artista também fez uma vídeo chamada para ensinar centenas de pessoas a dançarem a coreografia do refrão da nova música de trabalho.

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