'Amor de Mãe' e 'Salve-se' retomam gravações na Globo

A Globo retoma nesta segunda-feira (10) as gravações das novelas "Amor de Mãe" e "Salve-se Quem Puder". Elas foram paralisadas por causa da pandemia do novo coronavírus.
De acordo com a emissora, todos os cuidados serão tomados. "Criamos um rígido protocolo de segurança que abrange todas as etapas de produção. As recomendações vão de cuidados na pré-produção à atuação nos sets de gravação, incluindo logísticas de transporte, alimentação e regras para fornecedores, entre outras, tendo sempre como prioridade a segurança e a saúde dos nossos profissionais", diz o canal em nota.
A ideia é que ambas só voltem à TV no ano que vem. Já há inclusive reprises substitutas para ambas. Enquanto a novela das nove será substituída pela reprise de "A Força do Querer", a das sete será substituída por "Haja Coração".
A Record também seguiria todos os protocolos de segurança para a retomada nesta segunda (10) da novela "Amor Sem Igual". Não haverá beijos nem toques entre os atores.
"O protocolo de segurança seguirá normas sérias de controle de acesso aos estúdios do Complexo Casablanca, no Rio de Janeiro. O número de pessoas nas equipes técnicas será reduzido, com no máximo 30 profissionais nos sets de gravação, incluindo integrantes da consultoria médica que verificarão o cumprimento das normas. Todos os profissionais que voltarão às gravações passarão diariamente por uma checagem de temperatura e precisarão usar os equipamentos de segurança", diz a emissora.