'Amor de Mãe' e 'Salve-se' retomam gravações na Globo

"Amor de Mãe": Chay Suede é Danilo Crédito: Estevam Avellar/TV Globo

De acordo com a emissora, todos os cuidados serão tomados. "Criamos um rígido protocolo de segurança que abrange todas as etapas de produção. As recomendações vão de cuidados na pré-produção à atuação nos sets de gravação, incluindo logísticas de transporte, alimentação e regras para fornecedores, entre outras, tendo sempre como prioridade a segurança e a saúde dos nossos profissionais", diz o canal em nota.

A ideia é que ambas só voltem à TV no ano que vem. Já há inclusive reprises substitutas para ambas. Enquanto a novela das nove será substituída pela reprise de "A Força do Querer", a das sete será substituída por "Haja Coração".

A Record também seguiria todos os protocolos de segurança para a retomada nesta segunda (10) da novela "Amor Sem Igual". Não haverá beijos nem toques entre os atores.