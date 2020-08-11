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'Amor de Mãe' e 'Salve-se' retomam gravações na Globo

Ainda assim, a ideia é que as novelas só voltem à TV no ano que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 12:30

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 12:30

"Amor de Mãe": Chay Suede é Danilo Crédito: Estevam Avellar/TV Globo
Globo retoma nesta segunda-feira (10) as gravações das novelas "Amor de Mãe" e "Salve-se Quem Puder". Elas foram paralisadas por causa da pandemia do novo coronavírus.
De acordo com a emissora, todos os cuidados serão tomados. "Criamos um rígido protocolo de segurança que abrange todas as etapas de produção. As recomendações vão de cuidados na pré-produção à atuação nos sets de gravação, incluindo logísticas de transporte, alimentação e regras para fornecedores, entre outras, tendo sempre como prioridade a segurança e a saúde dos nossos profissionais", diz o canal em nota.
A ideia é que ambas só voltem à TV no ano que vem. Já há inclusive reprises substitutas para ambas. Enquanto a novela das nove será substituída pela reprise de "A Força do Querer", a das sete será substituída por "Haja Coração".
A Record também seguiria todos os protocolos de segurança para a retomada nesta segunda (10) da novela "Amor Sem Igual". Não haverá beijos nem toques entre os atores.

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"O protocolo de segurança seguirá normas sérias de controle de acesso aos estúdios do Complexo Casablanca, no Rio de Janeiro. O número de pessoas nas equipes técnicas será reduzido, com no máximo 30 profissionais nos sets de gravação, incluindo integrantes da consultoria médica que verificarão o cumprimento das normas. Todos os profissionais que voltarão às gravações passarão diariamente por uma checagem de temperatura e precisarão usar os equipamentos de segurança", diz a emissora.

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