Marieta Severo testa positivo para covid-19 e é afastada de gravações de novela

A atriz Marieta Severo no espetáculo 'Incêndios' Crédito: LEO AVERSA

A atriz Marieta Severo testou positivo para covid-19, segundo assessoria de imprensa. Aos 74 anos, a carioca está com sintomas leves, febre e dor de cabeça.

Os primeiros sintomas apareceram em 24 de novembro e no dia seguinte, na quarta, a atriz foi diagnosticada. Marieta recebe tratamento em casa.

Ao saber do diagnóstico, a atriz foi afastada das gravações de Um Lugar ao Sol, próxima novela das 21 horas, na TV Globo.