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Saúde

Marieta Severo testa positivo para covid-19 e é afastada de gravações de novela

Aos 74 anos, atriz tem sintomas leves e está recebendo tratamento em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 17:38

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 17:38

A atriz Marieta Severo no espetáculo 'Incêndios'
A atriz Marieta Severo no espetáculo 'Incêndios' Crédito: LEO AVERSA
A atriz Marieta Severo testou positivo para covid-19, segundo assessoria de imprensa. Aos 74 anos, a carioca está com sintomas leves, febre e dor de cabeça.
Os primeiros sintomas apareceram em 24 de novembro e no dia seguinte, na quarta, a atriz foi diagnosticada. Marieta recebe tratamento em casa.
Ao saber do diagnóstico, a atriz foi afastada das gravações de Um Lugar ao Sol, próxima novela das 21 horas, na TV Globo.
"Caso alguém teste positivo, a pessoa é afastada do set para preservar a saúde dos outros integrantes da equipe", informou a emissora por meio de sua assessoria de imprensa. "Existe um planejamento previsto para que as produções continuem a gravar com outros núcleos e profissionais, mas quando isso não é possível, as gravações são adiadas."

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