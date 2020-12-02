Genival Lacerda está internado na UTI em estado grave após contrair Covid

O cantor Genival Lacerda, 89, recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 e está internado na UTI de um hospital do Recife. Segundo João Lacerda, filho do artista, o estado de saúde do pai é grave, e ele respira com a ajuda de aparelhos.

No Instagram, ele pediu orações e afirmou que levou o pai ao hospital na sexta (27), quando ele teve um pico de glicose, que logo foi normalizado. Nesta segunda (30), no entanto, Genival Lacerda voltou a passar mal. "Percebi que ele não estava bem, então, levei novamente para o hospital. Imediatamente verificaram que ele estava com dificuldade em respirar e logo foi para o balão de oxigênio. O resultado do exame testou positivo para a Covid, e o pulmão está comprometido! Peço a todos que orem por ele, para que ele vença essa doença, porque nenhum problema é maior que Deus", escreveu.