Sam Smith diz que quer ser 'mamãe' até os 35

O cantor Sam Smith Crédito: Instagram/@samsmith

O cantor britânico Sam Smith, 28, está pronto para construir uma família. Porém, em entrevista à Zane Lowe em seu programa na Apple Music, contou que tem sido difícil se relacionar em Londres.

"Eu tenho procurado por todo o lugar. Honestamente, já estou na linha de frente há uns bons anos e é cansativo", disse ele.

Na entrevista, contou que tem a vontade de ser "mãe" até os 35 anos. Mas por enquanto quer focar em sua carreira internacional. O último namoro de Smith, que durou de 2017 a 2018, foi com o ator Brandon Flynn, conhecido da série "13 Reasons Why".

"Eu quero tudo isso. Eu quero ter filhos. Eu quero estar com as crianças e quero vê-las crescer e estar com elas todos os dias. Eu quero ser mamãe", comentou o artista.

Em 2019, o cantor chegou a pedir em suas redes sociais que as pessoas passassem a usar os pronomes de gênero neutro da língua inglesa "they" e "them", para se referirem a ele. No post intitulado "Meus pronomes são they/them", ele citava "uma vida inteira" de guerra com seu gênero.

"Eu decidi me aceitar como sou, por dentro e por fora. Eu estou muito feliz e me sinto privilegiado por estar cercado de pessoas que me apoiam nesta decisão, mas estou muito nervoso para anunciar isso porque eu ligo muito para o que as pessoas pensam", disse o cantor.

"Eu entendo que haverá muitos erros e desentendimentos, mas tudo o que peço é que, por favor, tente. Espero que você possa me ver como eu me vejo agora", completou o britânico conhecido por sucessos como "Stay with Me".