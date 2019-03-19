Sam Smith pensa em redesignação sexual e lembra plástica aos 12 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @samsmithbrasil

Sam Smith soltou o verbo em entrevista que deu à atriz Jameela Jamil, em seu próprio perfil do Instagram. O bate-papo abordou temas sensíveis à sexualidade do dono de "Stay With Me", que revelou que às vezes pensa em fazer redesignação sexual - popularmente conhecida como cirurgia de mudança de sexo - e se arrepende de uma lipoaspiração à que se submeteu aos 12 anos de idade.

“Eu sempre tive uma guerra com meu corpo e na minha mente (sobre como me definir)… Eu penso como uma mulher na minha cabeça, às vezes. Eu às vezes sentei e questionei, eu quero uma mudança de sexo? É algo que eu ainda penso, mas não acho que seja o caso”, disse.

“O 'gender queer' não-binário significa que você não se identifica em um gênero. Você é apenas você! Você é sua própria criação especial. É assim que eu me vejo. Eu não sou homem nem mulher. Eu acho que flutuo em algum lugar no meio. Um pouco no espectro”, disse, apontando para um panorama da orientação sexual. Assista: