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Entrevista

Sam Smith pensa em redesignação sexual e lembra plástica aos 12 anos

O dono de "Stay With Me" abriu o jogo em entrevista com Jameela Jamil

Publicado em 

19 mar 2019 às 13:24

Publicado em 19 de Março de 2019 às 13:24

Crédito: Reprodução/Instagram @samsmithbrasil
Sam Smith soltou o verbo em entrevista que deu à atriz Jameela Jamil, em seu próprio perfil do Instagram. O bate-papo abordou temas sensíveis à sexualidade do dono de "Stay With Me", que revelou que às vezes pensa em fazer redesignação sexual - popularmente conhecida como cirurgia de mudança de sexo - e se arrepende de uma lipoaspiração à que se submeteu aos 12 anos de idade. 
“Eu sempre tive uma guerra com meu corpo e na minha mente (sobre como me definir)… Eu penso como uma mulher na minha cabeça, às vezes. Eu às vezes sentei e questionei, eu quero uma mudança de sexo? É algo que eu ainda penso, mas não acho que seja o caso”, disse. 
“O 'gender queer' não-binário significa que você não se identifica em um gênero. Você é apenas você! Você é sua própria criação especial. É assim que eu me vejo. Eu não sou homem nem mulher. Eu acho que flutuo em algum lugar no meio. Um pouco no espectro”, disse, apontando para um panorama da orientação sexual. Assista: 
Na mesma conversa, o cantor lembrou de plástica que fez aos 12 anos de idade, que já nasceu de uma insatisfação que tinha com o próprio corpo. “Eu tinha seios completos e fiz uma lipoaspiração. Eu tinha 12 anos. Eu acho que à época eu fiquei muito feliz. Mas não mudou nada. Acho que voltei para o peso anterior em duas semanas, porque eu não tinha entendido o meu relacionamento com a comida. Mas ter 12 anos e fazer uma lipoaspiração no peito é um grande problema. Isso foi a base de toda a minha tristeza”, garantiu. 

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