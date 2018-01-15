Sam Smith mistura melancolia e romantismo em novo álbum

Há algumas formas distintas de se cantar o amor. Quando tudo vai bem numa relação, é de praxe que as músicas sejam mais alegres, num estilo até piegas. No lado oposto, entretanto, quando uma nuvem negra paira sobre os relacionamentos, as composições mudam de tom e dão lugar a músicas repletas de mágoas, um som triste e ares nebulosos.
O inglês Sam Smith começou a carreira meio que invertendo essa fórmula. Seu primeiro disco In The Lonely Hour, lançado lá em 2011 tinha uma sonoridade até contagiante, mas com letras que versavam sobre conflitos amorosos, términos e traições. Era como se ele cantasse até feliz, de certa forma, sobre o fim conturbado de um namoro. Mas é bem verdade que, às vezes, ele também caía em depressão sonora.
É um pouco disso que vem acontecendo com a música pop produzida no exterior, especialmente no mercado inglês, com Adele, Emeli Sandé, Florence Welch e até a finada Amy Winehouse, mas também nos Estados Unidos, como Lana Del Rey.
No Brasil, essa tendência tomou conta do que se convencionou chamar de sertanejo, que também canta sobre levar um chifre ou ser trocado(a) por outra pessoa, mas de um jeito particular de sofrência.
Voltando ao som do inglês, eis que após um período de descanso, Sam Smith lança agora o disco The Thrill Of It All (Universal Music). Mas engana-se quem pensa que o cantor deixou de lado sua característica melancolia sonora. O que ele faz agora é cantar sobre os mesmos assuntos mas de forma madura, e até com um certo romantismo no ar.
Homossexual assumido, lá atrás Sam escrevia sobre relacionamento entre dois homens de maneira velada. Hoje, consolidado no mercado fonográfico, o britânico escancara mais o amor gay ao longo das 14 faixas do álbum. Essa é uma das novidades do material.
Sem amarras, essa guinada fica evidente em canções como Him, praticamente um hino sobre conflitos LGBT, em que fala das dificuldades de aceitação. Como trata-se de um menino revelando sua orientação sexual, em alguns momentos ela parece ser mais falada do que cantada.
Durante todo o disco, o público poderá notar o tom melancólico, com pitadas românticas, graças aos arranjos baseados em piano e muito coro gospel.
A primeira faixa e também o single de estreia, chamada Too Good at Goodbyes, resume bem essas características, aliado a uma voz sussurrada. One Last Song lembra um pouco a vibe da old soul music. Midnight Train, por sua vez, tem arranjos de instrumentos de corda.
Burning é só voz e piano na primeira parte, até a presença de um coro no final. Aliás, de apoio vocal Sam abusa na ótima faixa Pray, com declarada influência gospel, mas ele mesmo abusando de tons graves e agudos. A única parceria do disco é em No Peace, com a novata Yebba. Outros destaques são The Thrill Of It All e Scars.
O que fica após audição é que Sam Smith não saiu da zona de conforto, mas conseguiu romantizar a sofrência.
"The Thrill of it all" - Sam Smith
Universal Music, 14 faixas (edição especial).
Quanto: R$ 19,90.