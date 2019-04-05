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Sam Smith passa o dia pelado em hotel no Brasil e recomenda experiência

Cantor se apresenta nesta sexta no Lollapalooza

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 22:20

Publicado em 

04 abr 2019 às 22:20
O cantor Sam Smith Crédito: Reprodução/Instagram @samsmithbrasil
Depois de compartilhar fotos somente de cueca em seus stories, o cantor britânico Sam Smith, 26, decidiu nesta quarta-feira (4) celebrar o próprio corpo e passar o dia no quarto do hotel completamente pelado. O cantor está no país e se apresenta na sexta-feira no festival Lollapalooza.
Num post, ele confessa que sempre odiou ficar sem roupa, mas que resolveu curtir o próprio corpo e aprovou a experiência.
"Durante toda a minha vida, sempre odiei estar pelado. Hoje eu decidi ter um dia pelado e passar o dia no meu quarto e assistir TV, ler e comer o que eu quero e apenas comemorar este corpo. Tem sido tão empolgante, maravilhoso e divertido", disse;
Sam recomendou a experiência e compartilhou a experiência com a hashtag "naked day".
"Eu acho que todo mundo deveria ter um dia nu de vez em quando e celebrar aquele belo corpo humano seu. Deixem tudo livre, pessoal", escreveu.

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