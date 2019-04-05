Sam Smith passa o dia pelado em hotel no Brasil e recomenda experiência

O cantor Sam Smith Crédito: Reprodução/Instagram @samsmithbrasil

Depois de compartilhar fotos somente de cueca em seus stories, o cantor britânico Sam Smith, 26, decidiu nesta quarta-feira (4) celebrar o próprio corpo e passar o dia no quarto do hotel completamente pelado. O cantor está no país e se apresenta na sexta-feira no festival Lollapalooza.

Num post, ele confessa que sempre odiou ficar sem roupa, mas que resolveu curtir o próprio corpo e aprovou a experiência.

"Durante toda a minha vida, sempre odiei estar pelado. Hoje eu decidi ter um dia pelado e passar o dia no meu quarto e assistir TV, ler e comer o que eu quero e apenas comemorar este corpo. Tem sido tão empolgante, maravilhoso e divertido", disse;

Sam recomendou a experiência e compartilhou a experiência com a hashtag "naked day".