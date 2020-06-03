Renata Vasconcellos se ausenta do Jornal Nacional por 'questão pessoal'

A jornalista Renata Vasconcellos não apresentou a edição do Jornal Nacional, da Globo, na noite desta segunda (1°), desta terça (2) e não tem previsão de voltar à bancada de mais prestígio do Brasil ao lado do colega William Bonner.
Questionada pelo portal Uol, a equipe de Comunicação da Globo informou que a ausência da jornalista não tem quaisquer relações com a Covid-19.
"Renata está bem, não apresentou o JN por uma questão pessoal e em breve retorna ao jornal", informou a equipe.
Quem tem dividido a bancada ao lado de Bonner é a jornalista Mariana Gross, que habitualmente apresenta o telejornal local RJ1.