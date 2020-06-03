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Renata Vasconcellos se ausenta do Jornal Nacional por 'questão pessoal'

Jornalista não tem previsão de voltar à bancada do jornal da Globo ao lado de William Bonner e se afastou por 'questão pessoal', segundo equipe de Comunicação da emissora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 09:26

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 09:26

A jornalista Renata Vasconcellos
A jornalista Renata Vasconcellos Crédito: TV Globo/Reprodução
A jornalista Renata Vasconcellos não apresentou a edição do Jornal Nacional, da Globo, na noite desta segunda (1°), desta terça (2) e não tem previsão de voltar à bancada de mais prestígio do Brasil ao lado do colega William Bonner
Questionada pelo portal Uol, a equipe de Comunicação da Globo informou que a ausência da jornalista não tem quaisquer relações com a Covid-19
"Renata está bem, não apresentou o JN por uma questão pessoal e em breve retorna ao jornal", informou a equipe. 

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Quem tem dividido a bancada ao lado de Bonner é a jornalista Mariana Gross, que habitualmente apresenta o telejornal local RJ1. 

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