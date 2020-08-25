Rainha Elizabeth II vai se mudar do Palácio de Buckingham

A rainha Elizabeth II, da Inglaterra, está de mudança. A monarca vai deixar de morar no tradicional Palácio de Buckingham, em Londres. Atualmente a líder política está de férias, quando costuma já passar um tempo fora da capital inglesa. Agora, ela está em Balmoral, na Escócia, e retornaria à sede da coroa em outubro.
No entanto, a opção de Elizabeth II foi fazer do Castelo de Windsor a nova residência real oficial. De acordo com o The Times, a rainha "não volta a Buckingham por um bom tempo". A expectativa é de que a monarca fique em Windsor morando e trabalhando pelo menos até a pandemia do coronavírus amenizar.
Windsor já havia sido escolhido por ela e o marido, o príncipe Philip, passarem a quarentena. O local fica a cerca de uma hora de carro de distância de Londres.
Com a decisão, será a primeira vez que a rainha, que está há 68 anos no trono, passará tanto tempo afastada de Buckingham - e sem retorno.