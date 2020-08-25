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Rainha Elizabeth II vai se mudar do Palácio de Buckingham

Apesar de atualmente estar de férias, monarca, que está há 68 no trono da coroa britânica, vai se mudar para Windsor, segundo o The Times
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 09:20

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 09:20

A rainha Elizabeth II, da Inglaterra
A rainha Elizabeth II, da Inglaterra Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk
rainha Elizabeth II, da Inglaterra, está de mudança. A monarca vai deixar de morar no tradicional Palácio de Buckingham, em Londres. Atualmente a líder política está de férias, quando costuma já passar um tempo fora da capital inglesa. Agora, ela está em Balmoral, na Escócia, e retornaria à sede da coroa em outubro. 
No entanto, a opção de Elizabeth II foi fazer do Castelo de Windsor a nova residência real oficial. De acordo com o The Times, a rainha "não volta a Buckingham por um bom tempo". A expectativa é de que a monarca fique em Windsor morando e trabalhando pelo menos até a pandemia do coronavírus amenizar. 
Windsor já havia sido escolhido por ela e o marido, o príncipe Philip, passarem a quarentena. O local fica a cerca de uma hora de carro de distância de Londres. 

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Com a decisão, será a primeira vez que a rainha, que está há 68 anos no trono, passará tanto tempo afastada de Buckingham - e sem retorno. 

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