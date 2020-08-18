Programa de Ellen DeGeneres demite três produtores executivos após denúncias

A humorista Ellen Degeneres Crédito: Reprodução/NBC

Ed Glavin, Kevin Leman e Jonathan Norman, três produtores executivos do Ellen DeGeneres Show, foram demitidos após acusações de "insensibilidade racial, má conduta sexual e outros abusos" contra funcionários do programa

Segundo informações do site da revista Variety, a equipe foi informada das mudanças nesta segunda-feira (17), durante uma reunião com Ellen DeGeneres via chamada de vídeo.

Permanecem na equipe de produtores principais Mary Connelly, Andy Lassner, Derek Westervelt e a própria apresentadora.

A polêmica envolvendo Ellen começou quando dez ex-funcionários relataram ao site BuzzFeed que o ambiente de trabalho nos bastidores do programa era "tóxico". Eles relataram situações de racismo, medo e intimidação. Posteriormente, outros funcionários também se apresentaram, totalizando 36 acusações.

No início do mês de agosto, a apresentadora teria se desculpado com sua equipe por meio de uma carta, à qual a US Weekly teve acesso: "No primeiro dia do nosso programa, eu disse a todos que o Ellen DeGeneres Show seria um lugar de felicidade. Obviamente, algo mudou e estou desapontado ao saber que esse não foi o caso."