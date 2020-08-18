Programa de Ellen DeGeneres demite três produtores executivos após denúncias

Ed Glavin, Kevin Leman e Jonathan Norman, três produtores executivos do Ellen DeGeneres Show, foram demitidos após acusações de "insensibilidade racial, má conduta sexual e outros abusos" contra funcionários do programa
Segundo informações do site da revista Variety, a equipe foi informada das mudanças nesta segunda-feira (17), durante uma reunião com Ellen DeGeneres via chamada de vídeo.
Permanecem na equipe de produtores principais Mary Connelly, Andy Lassner, Derek Westervelt e a própria apresentadora.
A polêmica envolvendo Ellen começou quando dez ex-funcionários relataram ao site BuzzFeed que o ambiente de trabalho nos bastidores do programa era "tóxico". Eles relataram situações de racismo, medo e intimidação. Posteriormente, outros funcionários também se apresentaram, totalizando 36 acusações.
No início do mês de agosto, a apresentadora teria se desculpado com sua equipe por meio de uma carta, à qual a US Weekly teve acesso: "No primeiro dia do nosso programa, eu disse a todos que o Ellen DeGeneres Show seria um lugar de felicidade. Obviamente, algo mudou e estou desapontado ao saber que esse não foi o caso."
"Por isso, me desculpem", teria dito ela na carta. "Quem me conhece sabe que isso é o oposto do que eu acredito e do que eu esperava para o nosso programa". Ex-funcionários, no entanto, chegaram a dizer ao BuzzFeed, sob anonimato, que seria muito difícil que a apresentadora não soubesse o que acontecia nos bastidores.