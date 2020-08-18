Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Programa de Ellen DeGeneres demite três produtores executivos após denúncias

Ao lado da apresentadora, permanecem na produção principal outros três profissionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 14:01

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 14:01

A humorista Ellen Degeneres
A humorista Ellen Degeneres Crédito: Reprodução/NBC
Ed Glavin, Kevin Leman e Jonathan Norman, três produtores executivos do Ellen DeGeneres Show, foram demitidos após acusações de "insensibilidade racial, má conduta sexual e outros abusos" contra funcionários do programa
Segundo informações do site da revista Variety, a equipe foi informada das mudanças nesta segunda-feira (17), durante uma reunião com Ellen DeGeneres via chamada de vídeo.
Permanecem na equipe de produtores principais Mary Connelly, Andy Lassner, Derek Westervelt e a própria apresentadora.
A polêmica envolvendo Ellen começou quando dez ex-funcionários relataram ao site BuzzFeed que o ambiente de trabalho nos bastidores do programa era "tóxico". Eles relataram situações de racismo, medo e intimidação. Posteriormente, outros funcionários também se apresentaram, totalizando 36 acusações.

Veja Também

Funcionários do Ellen DeGeneres Show acusam produção de racismo e desrespeito

Mansão de Ellen DeGeneres e Portia de Rossi é assaltada

Ellen DeGeneres é acusada por ex-segurança de tratar todos mal

No início do mês de agosto, a apresentadora teria se desculpado com sua equipe por meio de uma carta, à qual a US Weekly teve acesso: "No primeiro dia do nosso programa, eu disse a todos que o Ellen DeGeneres Show seria um lugar de felicidade. Obviamente, algo mudou e estou desapontado ao saber que esse não foi o caso."
"Por isso, me desculpem", teria dito ela na carta. "Quem me conhece sabe que isso é o oposto do que eu acredito e do que eu esperava para o nosso programa". Ex-funcionários, no entanto, chegaram a dizer ao BuzzFeed, sob anonimato, que seria muito difícil que a apresentadora não soubesse o que acontecia nos bastidores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados