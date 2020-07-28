AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Polêmica

Funcionários do Ellen DeGeneres Show acusam produção de racismo e desrespeito

Programa passará por investigação interna pela própria Warner

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 19:54
A comediante Ellen DeGeneres
A comediante Ellen DeGeneres Crédito: Divulgação
O programa comandado por Ellen DeGeneres, 62, está sendo alvo de investigação interna pela própria empresa Warner Media, após ex-funcionários denunciarem membros da atração de racismo e desrespeito.
O site BuzzFeed ouviu relatos de dez ex-funcionários e um atual -que pediram para permanecerem no anonimato- e praticamente todos alegaram que o ambiente de trabalho é tóxico. Eles também disseram que passaram por situações de racismo, medo e intimidação enquanto trabalhavam para o programa.
Com a repercussão negativa dos internautas, a conta oficial do Twitter do Ellen DeGeneres Show foi desativada para comentários, o que está causando ainda mais críticas ao programa. "A casa caiu", escreveu um usuário da rede social.
Apesar de DeGeneres não ter seu nome envolvido em nenhuma das acusações, os ex-membros da equipe culpam os produtores executivos e gerentes, ela foi criticada por não saber o que realmente acontece nos bastidores e ainda pregar o seu famoso discurso "be kind", em português "seja gentil".

Veja Também

Companhia das Letras tenta combater racismo nomeando editor de diversidade

Presidente da Fundação Palmares diz que Black Lives Matter piorou o racismo

'Brooklyn Nine-Nine' tem roteiro reescritos após protestos contra o racismo

"Se [Ellen] quer ter seu próprio programa e ter seu nome no título do programa, ela precisa estar mais envolvida sobre o que realmente está acontecendo. Essa besteira de "seja gentil" só acontece quando as câmeras estão ligadas", contou um ex-funcionário ao BuzzFeed.
De acordo com a revista Variety, a Warner enviou um comunicado interno nesta segunda (27) para a equipe do programa informando que haverá uma investigação sobre as denúncias, incluindo a sobre racismo feita por uma ex-funcionário negra que trabalhou no The Ellen DeGeneres Show por um ano e meio e relatou ter passado por situações constrangedoras e preconceituosas.
Em abril deste ano, uma polêmica envolvendo a redução de salários dos funcionários devido a pandemia do novo coronavírus veio à tona. Na época, a Variety informou que funcionários reclamavam da atitude dos produtores do show, que demoraram a comunicar informações básicas sobre o trabalho à distância.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Previsão do tempo: El Niño provoca clima de extremos no Brasil em agosto, com calor atípico e ciclone a caminho
O senador Magno Malta e sua filha, Maguinha Malta, durante a Convenção Estadual do PL
Quem é o homem que tem os ouvidos de Lorenzo Pazolini
redes sociais; comunicação; marketing; omnichannel
Nós somos verdadeiros caçadores de intenções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados