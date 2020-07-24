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Prejuízo

Mansão de Ellen DeGeneres e Portia de Rossi é assaltada

Joias e relógios de alto valor estão entre objetos roubados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 14:45

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 14:45

A comediante Ellen DeGeneres
A comediante Ellen DeGeneres Crédito: Divulgação
A mansão em Montecito, na Califórnia, onde mora a apresentadora Ellen DeGeneres, 62, com a mulher, a atriz Portia de Rossi, 47, foi invadida por bandidos no último dia 4 de julho. A informação só foi revelada na quinta (23), pelo portal TMZ.
De acordo com a polícia de Santa Bárbara, a mansão provavelmente já era visada pelos bandidos por ser de celebridades e provavelmente ter mais objetos de valor. Não foi revelado o valor do prejuízo do roubo, nem se DeGeneres e Rossi estavam em casa no momento do crime, mas policiais dizem que entre os objetos roubados estão joias e relógios caros.
Os responsáveis pela investigação dizem ainda estar trabalhando com outras agências policiais, como parte de uma extensa investigação para verificar se esse incidente está relacionado a outros roubos de celebridades recentes.
Policiais recomendam ainda que celebridades evitem portar nas redes sociais avisos sobre estarem de férias, e que deixem luzes e TV ligadas enquanto estiverem ausentes, como forma de afastar os ladrões.

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