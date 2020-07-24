Mansão de Ellen DeGeneres e Portia de Rossi é assaltada

A comediante Ellen DeGeneres Crédito: Divulgação

A mansão em Montecito, na Califórnia, onde mora a apresentadora Ellen DeGeneres, 62, com a mulher, a atriz Portia de Rossi, 47, foi invadida por bandidos no último dia 4 de julho. A informação só foi revelada na quinta (23), pelo portal TMZ.

De acordo com a polícia de Santa Bárbara, a mansão provavelmente já era visada pelos bandidos por ser de celebridades e provavelmente ter mais objetos de valor. Não foi revelado o valor do prejuízo do roubo, nem se DeGeneres e Rossi estavam em casa no momento do crime, mas policiais dizem que entre os objetos roubados estão joias e relógios caros.

Os responsáveis pela investigação dizem ainda estar trabalhando com outras agências policiais, como parte de uma extensa investigação para verificar se esse incidente está relacionado a outros roubos de celebridades recentes.