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Polêmica

Bailarinos do Fitdance se queixam de salários e reconhecimento após deixarem o grupo

Grupo de dança foi um dos assunto mais comentados na web após desabafos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 13:00

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 13:00

Grupo Fitdance puxa trio sem cordas no Carnaval da Bahia
Grupo Fitdance puxa trio sem cordas no Carnaval da Bahia Crédito: Elói Corrêa/GOVBA
O grupo de dança Fitdance virou um dos assuntos mais comentados da internet nesta quarta-feira (22), após ex-bailarinos divulgarem problemas e insatisfações em suas redes sociais. Baixos salários e falta de reconhecimento foram as principais reclamações.
A polêmica começou após o bailarino Diogo Pretto, que encerrará seu contrato com o grupo no dia 1º de agosto, postar um vídeo de desabafo em sua conta no Instagram. Nele, ele afirma que cansou de ver as coisas acontecendo e ficar calado. "Não estou com raiva, não estou com ódio, só vim aqui desabafar".
"Eu vejo que a gente é descartável e a gente não pode ser descartável. Porque a gente fez, e ainda faz, de tudo para que isso crescesse junto. E agora fica com conversa fiada de 'ciclo fechou', como se fossem eles que quisessem isso. Está se fechando porque a gente quer sair, ninguém aguenta mais", afirmou ele.
Pretto afirmou que recebia "muito pouco" e que por vezes fez coreografias sem ser remunerado por isso. "Eu passei um tempo mal, doente. Eu passei um tempo tão mal que eu dei um murro na porta, que atravessou a porta. Mas hoje estou de boa, calmo, sereno. Só quero sair livre, e que me deixem em paz", disse.
Após a publicação, outros ex-dançarinos do grupo também se manifestaram. Lore Improta, que começou sua carreira artística no Fitdance, gravou um Stories afirmando para seus seguidores "nunca desacreditarem da justiça de Deus. Nunca, porque o mundo dá muitas voltas, gente". Ela, no entanto, não citou o grupo.
Também expuseram suas insatisfações com o Fitdance os dançarinos Juliana Paiva e Dam Fernandes, que deixaram o grupo no ano passado, e até mesmo a coreógrafa Lua Vilas, que hoje trabalha com a cantora Ivete Sangalo. "Meus créditos das coreografias só colocava quando brigava, e muitas estão sem ainda."

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O Fitdance foi procurado na noite desta quarta, mas não respondeu à reportagem. O dono do grupo, o empresário Fábio Duarte, fechou seu perfil no Instagram durante o dia. Já a página oficial do Fitdance publicou uma mensagem de despedida a Diogo Pretto, dizendo que "reforça reconhecimento" por sua colaboração.
Ver essa foto no Instagram

Como muitos já sabem, o período de contrato com alguns integrantes de nossa equipe está chegando ao fim. Neste momento, gostaríamos de reforçar o reconhecimento da colaboração que @diogopretto_ sempre teve em sua jornada com a FitDance. Agradecemos muito todo seu empenho e garra até aqui. Apesar de qualquer discordância neste caminho, Diogo sempre foi uma pessoa talentosa, não só na dança, mas também em diversas habilidades artísticas. Um espetacular apresentador e um verdadeiro showman nos nossos eventos. Através de todo o empenho e investimento que a FitDance fez nos últimos anos, através de suas centenas de colaboradores, as oportunidades para o mundo da dança são cada vez maiores. Desta forma, temos certeza que todos os dançarinos e instrutores terão ainda mais oportunidades em seus caminhos. Diogo, saiba que todos os diretores, colaboradores e a comunidade FitDance torcem por você e serão eternamente gratos. Desejamos, mais uma vez, que fiquem todos bem!

Uma publicação compartilhada por FitDance (@fitdance) em

Fás do grupo acabaram cobrando o Fitdance também pelas redes sociais: "Trate com mais respeito seus dançarinos, eles merecem!", afirmou uma seguidora no Instagram. "Daqui uns dias só vai ter o fit", brincou outra. "Depois da exposição que vem esse "reconhecimento", né, baby", comentou mais um.

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