Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Internautas revoltados!

Babu diz que salário de R$ 5 mil seria quase de fome e revolta web

'Tem gente que ainda acha que ele é desempregado, mora na favela e não tem dinheiro pra nada', criticou um dos internautas que reagiram à afirmação do brother
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 08:53

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 08:53

"BBB 20": o brother Babu Crédito: TV Globo/Reprodução
Big Brother Brasil 20 está em sua reta final, mas as polêmicas não param. Agora foi a vez de Babu deixar os internautas intrigados sobre sua situação financeira fora da casa. Isso porque ele falou que um salário de R$ 5.000 seria quase de fome, já que ele tem três filhos.
A afirmação foi feita durante conversa com Flay, na tarde deste domingo (12), na cozinha da xepa. Na ocasião, Babu também falou que pagava R$ 3.000 na escola da filha há dois anos. Segundo ele, a filha tinha bolsa parcial na época e sua filha era a única criança negra na escola.
Muitos internautas criticaram a afirmação do ator: "Essas falas do Babu me enojam, é muita falta de noção da vida real", "tem gente que ainda acha que ele é desempregado, mora na favela e não tem dinheiro pra nada", "trabalhar muito pra um dia ser pobre e periférico como o Babu", são alguns dos comentários.

Veja Também

"BBB 20": Babu, Gizelly e Mari estão no paredão

"BBB 20": Flayslane perde disputa com Babu e Thelma e é eliminada

Gusttavo Lima acorda de ressaca após live: "Atropelado por caminhão"

Babu é um dos brothers que disputam a preferência do público no paredão da noite deste domingo, ao lado de Thelma e Flay. Thelma foi a escolhida da líder, Ivy, e Flay pela maioria da casa. Babu foi o segundo mais votado, ao lado de Gizelly, Manu e Rafa, sendo escolhido após desempate da líder.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pai é preso em Linhares após agredir ex e tentar fugir com o filho
Imagem de destaque
6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar
Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados