Gusttavo Lima acorda de ressaca após live: 'Atropelado por caminhão'

O cantor Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima

O cantor Gusttavo Lima fez na noite e na madrugada deste domingo (12) mais de sete horas de live na qual cantou muitos clássicos dele e de outros artistas.

E durante a live ele foi bebendo de tudo o que tinha em casa. Só que no dia seguinte ele acordou de ressaca.

"Foram 7h30 de live, mais de 50 milhões de pessoas assistindo. Muito obrigado", começou ele. "Que ressaca, meu Deus. É impressão minha ou parece que fui atropelado por um caminhão? O que colocaram na minha bebida, gente?", disse ele.

Foram mais de 5,5 milhões de acessos simultâneos.

Durante a live, Gusttavo Lima virou meme. Ele falou palavrão, fez declaração de amor para Andressa Suita, sua mulher, e bebeu tequila.

Em certo momento, mal conseguia se segurar em pé. Nas redes sociais, Lima foi muito aclamado pelas pessoas por causa de toda a produção da live em sua luxuosa mansão.