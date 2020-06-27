'Não verão a cor do meu dinheiro', diz Fontenelle sobre processo dos irmãos Neto

Antônia Fontenelle Crédito: Instagram/@ladyfontenelle

A Justiça do Rio de Janeiro negou um recurso de Antonia Fontenelle, 47, em um processo aberto por Felipe Neto, 32, e Luccas Neto, 28. A atriz e apresentadora havia pedido a suspensão de uma decisão liminar que obrigava ela a retirar de suas redes sociais um vídeo em que aparecem os irmãos youtubers.

Pela decisão, Fontenelle tinha um prazo de 24 horas para que a publicação fosse excluída de sua conta no Instagram. Em caso de descumprimento, foi estipulada uma multa de R$ 5 mil. Apesar de ter entrado com o recurso para manter a postagem enquanto o processo se desenrola, Antonia não foi atendida. Já os irmãos Neto querem que a multa passe a ser diária, ou seja, que aumente a cada dia que a postagem permanecer no ar.

No vídeo publicado por Fontenelle, uma edição de imagens retiradas de vídeos da internet, Luccas aparece supostamente simulando sexo oral em uma garrafa, enquanto Felipe brinca sobre lançar um "plug anal" com seu rosto. Outros youtubers como PC Siqueira e Rafinha Bastos também aparecem. Na legenda, ela escreveu: "Podemos chamar esse vídeo de incitação à pedofilia a olhos nus?".

Na ação movida por danos morais, Felipe e Luccas pedem R$ 100 mil de indenização para cada um, uma retratação pública de Fontenelle e o pagamento dos honorários advocatícios, além, é claro, da exclusão do vídeo.

Nesta sexta-feira (26), Felipe Neto comemorou em suas redes sociais o fato de o recurso de Antonia ter sido negado pela Justiça. "Estamos aguardando ela apagar os posts. Os processos agora continuarão nas esferas cível e criminal, onde ela terá a chance de provar tudo o que falou. A justiça há de funcionar", escreveu.

Já Antonia Fontenelle fez uma live para falar sobre o assunto. Ela disse que, apesar de ter perdido o recurso, o processo continua em curso. "Não perdi processo pra ninguém, essa história está só começando", afirmou. "Os irmãos Neto não vão ver a cor do meu dinheiro nunca."

Ela contou que conheceu Felipe Neto cerca de um ano após dar início a seu canal no YouTube e tentou entrevistá-lo. Na ocasião, segundo afirma, ele ofereceu a ela um contrato de 5 anos em sua empresa, porém ela não queria ter um vínculo tão duradouro e as coisas acabaram não caminhando.

Fontenelle explica ainda qual foi sua intenção ao publicar o vídeo. "Eu não acusei ninguém e se vocês não sabem interpretar, eu não posso fazer absolutamente nada", disse. "Em momento nenhum eu disse que vocês dois são pedófilos, eu perguntei se esse vídeo era uma incitação à pedofilia."

A atriz e apresentadora reclamou de terem colocado no processo que ela é a autora do vídeo. "Vocês sabem que esse vídeo está rodando na internet, eu fiquei assustada com as pessoas assistindo a esse vídeo e eu postei (...) e pedi uma atenção para os irmãos Neto porque vocês trabalham com criança."

Ela ainda repetiu a cena em que Luccas aparece no vídeo postado por ela com uma banana. "O magistrado que entender que isso é normal é porque não tem justiça nesse país", afirmou. Já sobre o trecho em que Felipe aparece no vídeo ela questionou: "Onde é que se enfia um plug anal? É na orelha? É no suvaco?".

Fontenelle avaliou ainda que há outros vídeos dos irmãos com cenas que ela considera inapropriadas para crianças, e disse que não sabe o que faria caso a neta dela, de 3 anos, aparecesse em uma situação vexatória como a que viu em um vídeo de Luccas Neto com uma criança que recebia um objeto fálico. "Hoje eu estaria fazendo esse vídeo de dentro de Bangu ou da Papuda, porque eu ia arrebentar você", disse.