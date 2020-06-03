Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Antônia Fontenelle diz que está sendo censurada e pede apoio

Advogado de Chico Anysio entra com processo na justiça contra a apresentadora

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 10:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 10:16
Antônia Fontenelle
Antônia Fontenelle Crédito: Instagram/@ladyfontenelle
Antônia Fontenelle, 47, veio a público nesta terça-feira (2) através das redes sociais para comentar sobre a polêmica envolvendo seu canal no YouTube, onde apresenta o programa de entrevistas Na Lata com Antônia. Ela está sendo processada pelo advogado do ex-humorista Chico Anysio por difamação e calúnia.
O processo está sendo movido por causa de um bate-papo com a viúva do comediante, Malga di Paula, em que as duas falaram sobre o testamento deixado por Anysio, feito pelo seu advogado Paulo Cesar Pimpa da Silva. No vídeo, di Paula explica que além de existirem conflitos de interesse entre o advogado e a família de Chico Anysio, ele teria realizado um trabalho "absurdo e incompetente".
Pimpa pede R$ 30 mil de indenização de cada uma, além da retirada do vídeo do ar no YouTube, e alega que sua qualificação e competência estão sendo contestados. "O que estão querendo fazer é me amordaçar", rebate Fontenelle em vídeo.
"Meu canal tem seis anos, é um veículo de comunicação. Eu presto um serviço. O que um convidado fala a respeito de quem quer que seja, não é de responsabilidade minha. Eu apenas ouço, não faço juízo de valor. Vejo claramente uma tentativa de amordaçar a imprensa, de calar a boca da gente", ressalta a apresentadora.
Antônia Fontenelle pediu apoio à imprensa e ressaltou que considera a decisão de retirar o vídeo do ar como censura. "Na intimação que eu recebi, o juiz dá 24 horas para retirar a entrevista do ar. O que estão querendo fazer ao tirar essa entrevista do ar é me calar, uma vez que eu não fiz juízo de valor. Isso se chama censura", desabafa.
Pimpa, advogado do humorista, também acinou a justiça contra o YouTube e a Jovem Pan, com quem Fontenelle possuí parceria para compartilhar os conteúdos do seu canal. Em caráter liminar, a justiça acatou seu pedido e determinou a retirada da entrevista de Malga do ar, sob pena de multa diária.

Veja Também

Advogado de Chico Anysio pede indenização de R$ 30 mil para viúva e Antônia Fontenelle

Fontenelle: "Se colocou Frias na Cultura, tem que por Dr. Rey na Saúde"

Fontenelle posa ao lado de Michelle Bolsonaro em casamento: "Gêmeas"

Amanda Saraiva, advogada de Pimpa, alega que Malga di Paula fez "calúnias muito pesadas a seu respeito, dizendo que ele se apropriou indevidamente do dinheiro das salas comerciais do Chico Anysio." A advogada também afirma que Paulo tem sido alvo de ameaças por causa da entrevista.
Até o momento, a reportagem entrou em contato do advogado mas ainda não teve resposta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados