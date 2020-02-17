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Fontenelle posa ao lado de Michelle Bolsonaro em casamento: 'Gêmeas'

Sergio Moro e Regina Duarte também estavam na mesma festa em que as duas posaram

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 09:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 09:39
A atriz Antonia Fontelle e a primeira-dama Michelle Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle
A atriz e youtuber Antonia Fontenelle estava na lista de convidados do casamento da deputada Carla Zambelli, em Brasília, na noite de sábado (15). Chegando lá, posou com a primeira-dama Michelle Bolsonaro e postou uma foto bem humorada na web: "Parecem gêmeas, mas sou oito anos mais velha". 
Na verdade, as duas têm nove anos de diferença. A primeira-dama tem 37 anos e Antonia, 46. 

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Também estavam entre os convidados o ministro da Justiça, Sergio Moro, o da Educação, Abraham Weintraub, e a nova secretária especial da Cultura, Regina Duarte

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