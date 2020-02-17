Ex de Boninho, socialite Narcisa Tamborindeguy queria entrar no 'BBB 20'

A socialite Narcisa Tamborindeguy ficou conhecida no Brasil inteiro depois de participar do reality Mulheres Ricas, da Band. Mas o programa que ela queria mesmo fazer parte é o "BBB". Em entrevista ao Uol, a ex mulher de Boninho - diretor da atração da Globo - revelou desejo de entrar na casa mais vigiada do Brasil.
"Estou achando maravilhoso o sucesso desta edição. O Boninho consegue reinventar o programa a cada edição. Se ele me chamasse, é claro que eu iria", declarou.
Narcisa tem mais de meio milhão de seguidores na web. Ela, que é advogada, escritora, jornalista e ativista do empreendedorismo social, foi uma das famosas presentes na celebração de Bodas de Papel de Bruno Chateaubriand e Diogo Bocca, que estiveram na sexta (14) e sábado (15) no Carnaval de Vitória.