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Ex-Mulheres Ricas

Ex de Boninho, socialite Narcisa Tamborindeguy queria entrar no 'BBB 20'

Socialite e empresária elogiou o ex-marido Boninho, diretor do 'BBB', e disse que aceitaria convite para participar do reality da Globo

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 09:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 09:06
A socialite Narcisa Tamborindeguy Crédito: Reprodução/Instagram @narcisat
A socialite Narcisa Tamborindeguy ficou conhecida no Brasil inteiro depois de participar do reality Mulheres Ricas, da Band. Mas o programa que ela queria mesmo fazer parte é o "BBB". Em entrevista ao Uol, a ex mulher de Boninho - diretor da atração da Globo - revelou desejo de entrar na casa mais vigiada do Brasil. 
"Estou achando maravilhoso o sucesso desta edição. O Boninho consegue reinventar o programa a cada edição. Se ele me chamasse, é claro que eu iria", declarou. 
Narcisa tem mais de meio milhão de seguidores na web. Ela, que é advogada, escritora, jornalista e ativista do empreendedorismo social, foi uma das famosas presentes na celebração de Bodas de Papel de Bruno Chateaubriand e Diogo Bocca, que estiveram na sexta (14) e sábado (15) no Carnaval de Vitória

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