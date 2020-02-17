Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recompensa

Jackie Chan oferece R$ 615 mil a criador de remédio contra coronavírus

Jackie Chan disse estar emocionado com a bravura e determinação das pessoas na luta contra o coronavírus

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 08:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 08:31
O ator Jackie Chan Crédito: Reprodução/Instagram @jackiechan
Jackie Chan foi criticado por muito falar e pouco agir em relação à epidemia do coronavírus que teve início na China, país de origem do ator. Agora, ele está oferecendo um milhão de yuans (moeda chinesa), o equivalente a R$ 615 mil na cotação atual, para qualquer pessoa ou instituição que desenvolva um medicamento eficaz contra a doença.
A declaração foi feita na rede social chinesa Weibo no dia 4 de fevereiro, mas só repercutiu em poucos portais de notícias internacionais uma semana depois.
Segundo o Today Online, o artista havia recebido críticas há pouco tempo depois de dizer que acompanhava de perto o caso da epidemia e tinha confiança de que Wuhan e a China deveriam superá-la.
No post, Jackie Chan disse estar emocionado com a bravura e determinação das pessoas na luta contra o coronavírus.

Veja Também

Elton John interrompe show por motivos de saúde

Fabio Assunção posta foto sem camisa e recebe elogios de seguidores

"A luta indígena é de todos nós e por isso tive a ousadia de me vestir assim", diz Alessandra Negrini

"Superar a epidemia é inseparável do apoio da ciência e da tecnologia, acredito que muitas pessoas pensam o mesmo que eu. [...] Agora, tenho uma ideia 'ingênua'. Não importa qual indivíduo ou instituição tenha desenvolvido o medicamento eficaz, quero agradecer dando 1 milhão de yuans", escreveu ele.
Em seguida, Chan afirmou que não se trata de dinheiro e que não quer ver seus compatriotas morrendo, mas "ver nosso povo chinês ficar animado e avançar".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados