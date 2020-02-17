Elton John interrompe show por motivos de saúde

O cantor e compositor Elton John interrompeu apresentação na Nova Zelândia, neste domingo, 17, depois de perder a voz em decorrência de uma pneumonia e pedir ajuda para sair do palco.
O músico escreveu aos fãs em sua conta no Instagram e se desculpou pela forma como encerrou a apresentação no estádio Mt Smart, em Auckland. "Quero agradecer a todos que assistiram à apresentação esta noite em Auckland. Horas antes fui diagnosticado com pneumonia ambulante, mas estava decidido a dar o melhor espetáculo humanamente possível", escreveu.
"Toquei e cantei o máximo que pude, até minha voz não poder mais. Me sinto decepcionado. Muito obrigado pelo apoio extraordinário e todo amor que me demonstraram durante esta noite. Estou eternamente agradecido. Com amor, Elton xx."