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Pneumonia

Elton John interrompe show por motivos de saúde

'Horas antes fui diagnosticado com pneumonia ambulante', escreveu o músico nas redes sociais

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 08:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 08:27
O músico Elton John Crédito: Reprodução/Instagram @eltonjohn
O cantor e compositor Elton John interrompeu apresentação na Nova Zelândia, neste domingo, 17, depois de perder a voz em decorrência de uma pneumonia e pedir ajuda para sair do palco.
O músico escreveu aos fãs em sua conta no Instagram e se desculpou pela forma como encerrou a apresentação no estádio Mt Smart, em Auckland. "Quero agradecer a todos que assistiram à apresentação esta noite em Auckland. Horas antes fui diagnosticado com pneumonia ambulante, mas estava decidido a dar o melhor espetáculo humanamente possível", escreveu.

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"Toquei e cantei o máximo que pude, até minha voz não poder mais. Me sinto decepcionado. Muito obrigado pelo apoio extraordinário e todo amor que me demonstraram durante esta noite. Estou eternamente agradecido. Com amor, Elton xx."

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