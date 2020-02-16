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Carnaval em SP

'A luta indígena é de todos nós e por isso tive a ousadia de me vestir assim', diz Alessandra Negrini

Atriz foi alvo de críticas nas redes sociais por usar fantasia com referências indígenas

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 18:54
Vestida com uma fantasia cheia de referências, a rainha do bloco Baixo Augusta, em São Paulo, Alessandra Negrini, disse que se vestiu assim porque a causa indígena é central no país.
Questionada pela "Folha de S.Paulo" sobre a polêmica de se vestir assim, uma vez que gera críticas de apropriação cultural, ela disse que a fantasia dela é de rainha.

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"Hoje a rainha está recebendo convidados", disse, referindo-se a Sônia Guajajara e outros indígena no bloco.
"Hoje para mim a questão indígena é a central desse país. Ela envolve não somente a preservação da cultura deles como a preservação das nossas matas", disse à reportagem.
"A luta indígena é de todos nós e por isso eu tive a ousadia de me vestir assim", disse.

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