'A luta indígena é de todos nós e por isso tive a ousadia de me vestir assim', diz Alessandra Negrini

Índio não é fantasia.



Fantasie com Alessandra Negrini vestida de índia pic.twitter.com/rWeb6LYNCr — Skepticism (@skepticism_net) February 16, 2020

Vestida com uma fantasia cheia de referências, a rainha do bloco Baixo Augusta, em São Paulo, Alessandra Negrini, disse que se vestiu assim porque a causa indígena é central no país.

Questionada pela "Folha de S.Paulo" sobre a polêmica de se vestir assim, uma vez que gera críticas de apropriação cultural, ela disse que a fantasia dela é de rainha.

"Hoje a rainha está recebendo convidados", disse, referindo-se a Sônia Guajajara e outros indígena no bloco.

"Hoje para mim a questão indígena é a central desse país. Ela envolve não somente a preservação da cultura deles como a preservação das nossas matas", disse à reportagem.