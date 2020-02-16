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Fabio Assunção posta foto sem camisa e recebe elogios de seguidores

Ator global, de 48 anos, tem dois milhões de seguidores no Instagram

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 20:02
Ator Fabio Assunção Crédito: Instagram/Fabio Assunção
O ator Fabio Assunção, de 48 anos, exibiu boa forma física em foto publicada para seus dois milhões de seguidores no Instagram neste domingo (16).
Na legenda, "Cara lavada de sol!!!! Axé!!!!" e o registro de que a imagem é do último dia 16.
Ver essa foto no Instagram

Cara lavada de sol!!!! Axé!!!! ??16.02.2020 RJ

Uma publicação compartilhada por Fabio Assunção (@fabioassuncaooficial) em

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