Fabio Assunção posta foto sem camisa e recebe elogios de seguidores

O ator Fabio Assunção, de 48 anos, exibiu boa forma física em foto publicada para seus dois milhões de seguidores no Instagram neste domingo (16).
Na legenda, "Cara lavada de sol!!!! Axé!!!!" e o registro de que a imagem é do último dia 16.
Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 20:02
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