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Novo projeto

Angélica começará a gravar novo programa após dois anos fora do ar

A atração seria semanal e noturna. A apresentadora está longe da TV desde o término do Estrelas, em abril de 2018

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 16:33
A apresentadora Angélica Crédito: Reginaldo TeixeirA/Globo
A apresentadora Angélica, 46, começará a gravar na próxima semana alguns quadros de seu novo programa. A informação foi confirmada pela Globo, que não informou detalhes, como nome e data de estreia.
Segundo a coluna Ricardo Feltrin, no UOL, a atração seria semanal, por temporada e possivelmente noturna. 
A artista, que está fora do ar desde o término do Estrelas, em abril de 2018, já havia confirmado sua volta à TV em 2020 durante participação no Altas Horas (Globo). "O programa vai ter essa minha fase atual bem escancarada, de reflexões, de vida, de momentos", disse na ocasião. 

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Em setembro de 2018, Angélica chegou a gravar o piloto de um programa, cujo o nome provisório era Curva da Felicidade. Não se sabe, no entanto, se o novo projeto tem relação com aquele anterior. 
No Altas Horas, a apresentadora afirmou que os últimos anos passaram rápido para ela, e que essa pausa foi importante e "muito interessante como experiência de vida", já que, em suas palavras, ela trabalha sem parar desde os 4 anos de idade.

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