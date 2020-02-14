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Nova temporada de 'Malhação' terá influenciadores digitais no elenco

Após o sucesso de celebridades daa web no 'BBB 20', Globo agora aposta em pessoas famosas entre os adolescentes no Instagram para integrar o folheteen, que estreia em maio

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 20:29
Julia Rodrigues chama a atenção no Instagram pelos looks e pelo cabelo Crédito: Instagram/ Reprodução
Com o sucesso dos influenciadores digitais no "BBB 20", a exemplo de Manu Gavassi e  Bianca Andrade, a Boca Rosa, a Globo agora aposta nas celebridades da web também para a nova fase de "Malhação", intitulada "Transformação". Mas  a fama entre os adolescentes nas redes sociais não foi o único critério de seleção: todos passaram por testes antes de a emissora bater o martelo.
A produção tem no elenco figuras que contam até com fãs clubes. Entre os mais conhecidos estão Júlia Rodrigues, Melissa Fernandes e Guilherme Gonella. Os dois têm, respectivamente, 631 mil, 153 mil e 128 mil seguidores no Instagram cada. E não para por aí. Outras novas aquisições do elenco também fazem burburinho na rede social: Juliana Nalu, Catarina de Carvalho, Luan Argollo,  Peterson Chris e Isacque Lopes, entre outros. 
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belô ce tem meu coração ?

Uma publicação compartilhada por Julia Rodrigues (@juliarodrigues2) em

"Malhação: Transformação" será gravada entre os bairros de Copacabana e Ipanema, no Rio de janeiro, e mostrará as diferenças sociais entre os estudantes das duas escolas. Na trama, o pai da protagonista será assassinado logo no começo e ela tentará encontrar o culpado.
Ver essa foto no Instagram

????

Uma publicação compartilhada por Guilherme Gonella (@guilhermegonella) em

Além dos influenciadores, a nova temporada da novela teen também contará com muitos veteranos, alguns de volta à Globo após vários anos. Os nomes já definidos incluem Mel Lisboa, Regiane Alves, Marcello Novaes e Malvino Salvador. A estreia está prevista para 11 de maio.

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