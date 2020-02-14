Nova temporada de 'Malhação' terá influenciadores digitais no elenco

Julia Rodrigues chama a atenção no Instagram pelos looks e pelo cabelo Crédito: Instagram/ Reprodução

Com o sucesso dos influenciadores digitais no "BBB 20", a exemplo de Manu Gavassi e Bianca Andrade, a Boca Rosa, a Globo agora aposta nas celebridades da web também para a nova fase de "Malhação", intitulada "Transformação". Mas a fama entre os adolescentes nas redes sociais não foi o único critério de seleção: todos passaram por testes antes de a emissora bater o martelo.

A produção tem no elenco figuras que contam até com fãs clubes. Entre os mais conhecidos estão Júlia Rodrigues, Melissa Fernandes e Guilherme Gonella. Os dois têm, respectivamente, 631 mil, 153 mil e 128 mil seguidores no Instagram cada. E não para por aí. Outras novas aquisições do elenco também fazem burburinho na rede social: Juliana Nalu, Catarina de Carvalho, Luan Argollo, Peterson Chris e Isacque Lopes, entre outros.

"Malhação: Transformação" será gravada entre os bairros de Copacabana e Ipanema, no Rio de janeiro, e mostrará as diferenças sociais entre os estudantes das duas escolas. Na trama, o pai da protagonista será assassinado logo no começo e ela tentará encontrar o culpado.