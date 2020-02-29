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Capixaba no JN

Philipe Lemos diz estar mais calmo para apresentar JN neste sábado (29)

Esta é a segunda vez que o apresentador da TV Gazeta irá comandar a bancada do Jornal Nacional, telejornal de maior sucesso no Brasil

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 12:00
Philipe Lemos de volta à bancada do Jornal Nacional: misto de empolgação e ansiedade Crédito: Redes Sociais
Chegou o tão esperado dia em que Philipe Lemos, apresentador da TV Gazeta, volta a sentar na bancada do Jornal Nacional (JN). Na noite deste sábado (29), o representante do Espírito Santo e Ana Lídia Daibes, da afiliada da Rede Globo em Rondônia, terão a oportunidade de apresentar mais uma vez o telejornal do horário nobre da emissora. A mesma dupla comandou o JN, em setembro do ano passado, ao participarem do rodízio de apresentadores em comemoração aos 50 anos do jornal.
Philipe Lemos e Ana Lídia Daibes vão dividir mais uma vez a apresentação do JN Crédito: Redes Sociais
Diferentemente da estreia no dia 21 de setembro, desta vez o âncora do ES1 afirma estar mais calmo para assumir a bancada. Philipe, que chegou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (28) e ficou na redação do jornal até as 22 horas, teve a oportunidade de conversar com os apresentadores e toda a equipe profissional da redação do JN. Esse tempo de conversa e ambientação é um suporte para que o representante do Espírito Santo fique mais à vontade até a hora de entrar no ar. "Estou muito feliz e bem mais tranquilo. A experiência de hoje vai ser boa. Estou empolgado e muito ansioso."
Ainda na sexta-feira (28), após a rotina de trabalho na redação do JN, Philipe teve a chance de passar também na redação do Fantástico e conversar com Tadeu Schmidt e Poliana Abritta, os apresentadores do programa que passa nas noites de domingo na Globo. Tadeu, que tem irmão e sobrinho morando em Vila Velha, de vez em quando vem ao Estado para visitá-los e comer moqueca capixaba.
O jornalista capixaba entre os apresentadores do Fantástico, Tadeu Schmidt e Poliana Abritta Crédito: Redes Sociais

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Mais do que um convidado, Philipe agora faz parte da equipe de plantonistas do fim de semana, espaço que conquistou graças ao sucesso e grande profissionalismo do capixaba. Assim como a rotina nos telejornais da TV Gazeta, as obrigações de Philipe Lemos na redação do Jornal Nacional são parecidas e a parte de produção do jornal é acompanhada de perto pelo apresentador.
Em vídeo feito na ultima quinta (27), Philipe agradeceu aos fãs por todo carinho que estão tendo com ele, as mensagens de apoio que está recebendo nas ruas e nas redes sociais, e reafirma que todos os capixabas estarão com ele na bancada. "Eu não sabia que era tão querido assim, fico honrado de receber tanto carinho, tantas mensagens positivas."

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