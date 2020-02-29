Philipe Lemos diz estar mais calmo para apresentar JN neste sábado (29)

Philipe Lemos de volta à bancada do Jornal Nacional: misto de empolgação e ansiedade Crédito: Redes Sociais

TV Gazeta, volta a sentar na bancada do Jornal Nacional (JN). Na noite deste sábado (29), o representante do Espírito Santo e Ana Lídia Daibes, da afiliada da Rede Globo em Rondônia, terão a oportunidade de apresentar mais uma vez o telejornal do horário nobre da emissora. A mesma dupla comandou o JN, em setembro do ano passado, ao participarem do rodízio de apresentadores em comemoração aos 50 anos do jornal. Chegou o tão esperado dia em que Philipe Lemos , apresentador da, volta a sentar na bancada do Jornal Nacional (JN). Na noite deste sábado (29), o representante do Espírito Santo e Ana Lídia Daibes, da afiliada daem Rondônia, terão a oportunidade de apresentar mais uma vez o telejornal do horário nobre da emissora. A mesma dupla comandou o JN, em setembro do ano passado, ao participarem do rodízio de apresentadores em comemoração aos 50 anos do jornal.

Philipe Lemos e Ana Lídia Daibes vão dividir mais uma vez a apresentação do JN Crédito: Redes Sociais

Diferentemente da estreia no dia 21 de setembro, desta vez o âncora do ES1 afirma estar mais calmo para assumir a bancada. Philipe, que chegou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (28) e ficou na redação do jornal até as 22 horas, teve a oportunidade de conversar com os apresentadores e toda a equipe profissional da redação do JN. Esse tempo de conversa e ambientação é um suporte para que o representante do Espírito Santo fique mais à vontade até a hora de entrar no ar. "Estou muito feliz e bem mais tranquilo. A experiência de hoje vai ser boa. Estou empolgado e muito ansioso."

Ainda na sexta-feira (28), após a rotina de trabalho na redação do JN, Philipe teve a chance de passar também na redação do Fantástico e conversar com Tadeu Schmidt e Poliana Abritta, os apresentadores do programa que passa nas noites de domingo na Globo. Tadeu, que tem irmão e sobrinho morando em Vila Velha, de vez em quando vem ao Estado para visitá-los e comer moqueca capixaba.

O jornalista capixaba entre os apresentadores do Fantástico, Tadeu Schmidt e Poliana Abritta Crédito: Redes Sociais

Mais do que um convidado, Philipe agora faz parte da equipe de plantonistas do fim de semana, espaço que conquistou graças ao sucesso e grande profissionalismo do capixaba. Assim como a rotina nos telejornais da TV Gazeta, as obrigações de Philipe Lemos na redação do Jornal Nacional são parecidas e a parte de produção do jornal é acompanhada de perto pelo apresentador.