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Galã

Philipe Lemos apresenta o 'Jornal Nacional' neste sábado (29)

Chamado pelos internautas de apresentador gato, o capixaba voltará a dividir a bancada do jornalístico da Rede Globo com Ana Lídia Daibes, de Rondônia

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 11:06
Philipe Lemos apresentará o "Jornal Nacional" neste sábado (29) Crédito: Reprodução/Instagram
Após viralizar na internet em setembro (chegou a ser chamado de apresentador gato no twitter),  Philipe Lemos volta a comandar o "Jornal Nacional" na noite deste sábado (29). O "jornalista-galã", que é âncora do"ES1", na TV Gazeta novamente dividirá a bancada com Ana Lídia Daibes, de Rondônia.

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Sempre simpático e receptivo, Philipe conversou com A Gazeta nesta quinta (27) e confessou que a ansiedade só aumenta com a proximidade do programa. "É fantástico, estou nas nuvens! É um misto de alegria e a certeza da valorização de um trabalho bem feito. Estou há 14 anos batalhando duro na TV Gazeta, galgando o meu espaço. O reconhecimento é fruto de muita dedicação", suspira, com orgulho. 
Lemos, que nasceu na Paraíba, mas é capixaba de coração, embarca para o Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira (28), logo após o "ES1". "Vou trabalhar com as malas ao meu lado (risos). Assim que acabar o jornal, vou direto para o aeroporto. Temos uma série de compromissos e uma agenda apertada na Rede Globo até sábado. Há muita preparação dos jornalistas antes de começar o 'JN',  mas é uma rotina supergostosa", brinca. 

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