Philipe Lemos apresenta o 'Jornal Nacional' neste sábado (29)

Philipe Lemos apresentará o "Jornal Nacional" neste sábado (29) Crédito: Reprodução/Instagram

Após viralizar na internet em setembro (chegou a ser chamado de apresentador gato no twitter), Philipe Lemos volta a comandar o "Jornal Nacional" na noite deste sábado (29). O "jornalista-galã", que é âncora do"ES1", na TV Gazeta, novamente dividirá a bancada com Ana Lídia Daibes, de Rondônia.

Sempre simpático e receptivo, Philipe conversou com A Gazeta nesta quinta (27) e confessou que a ansiedade só aumenta com a proximidade do programa. "É fantástico, estou nas nuvens! É um misto de alegria e a certeza da valorização de um trabalho bem feito. Estou há 14 anos batalhando duro na TV Gazeta, galgando o meu espaço. O reconhecimento é fruto de muita dedicação", suspira, com orgulho.