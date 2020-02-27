Vídeo: Bruna Marquezine surge nua durante banho em campanha

Bruna Marquezine vem fazendo muito sucesso no mundo dos famosos, também, por estrelar em campanhas publicitárias que são verdadeiros cases de sucesso. Agora, ela é uma das celebridades que surgem em propaganda de um famoso perfume. Além dela, no vídeo, também aparecem Emma Roberts, Laura Harrier e Chloe Bennet.
Marquezine, logo no início, surge nua e tomando banho ao som de "What's Going On", do 4 Non Blondes. Em outro trecho do vídeo, ela aparece passeando de carro e se divertindo com amigas.
Recentemente, a ex de Neymar já havia compartilhado nas redes sociais uma foto anunciando a parceria com a marca.