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Vídeo: Bruna Marquezine surge nua durante banho em campanha

Atriz participou de propaganda de perfume e surpreendeu ao surgir nua em um banho durante vídeo

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 09:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 09:18
A atriz Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine
Bruna Marquezine vem fazendo muito sucesso no mundo dos famosos, também, por estrelar em campanhas publicitárias que são verdadeiros cases de sucesso. Agora, ela é uma das celebridades que surgem em propaganda de um famoso perfume. Além dela, no vídeo, também aparecem Emma Roberts, Laura Harrier e Chloe Bennet. 
Marquezine, logo no início, surge nua e tomando banho ao som de "What's Going On", do 4 Non Blondes. Em outro trecho do vídeo, ela aparece passeando de carro e se divertindo com amigas. 

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