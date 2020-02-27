Coronavírus: 4 alunos da escola de príncipe George são isolados

Um porta-voz da escola disse que a medida é de prevenção, seguindo as orientações do governo. "Como todas as escolas, estamos levando muito a sério os riscos em potencial relacionados à disseminação do Covid-19. E, para esse fim, seguem as orientações do governo à risca, tanto na prevenção contra infecções quanto no tratamento de casos em que há suspeita de funcionários ou alunos de serem expostos ao vírus ou que apresentem sintomas".