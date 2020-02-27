Coronavírus: 4 alunos da escola de príncipe George são isolados

Quatro alunos da Thomas's Battersea School foram isolados depois de viajarem ao Norte da Itália em medida preventiva ao combate ao coronavírus. A escola é a mesma que frequenta o príncipe George e a princesa Charlotte. As informações iniciais sobre o caso foram publicadas pela rede de TV britânica Sky News.
Os quatro estudantes não tiveram a identidade reveladas e fizeram testes para verificar sobre a doença. No entanto, estão em casa em isolamento. Até agora, nenhum deles foi diagnosticado com o Covid-19, o novo coronavírus.
Um porta-voz da escola disse que a medida é de prevenção, seguindo as orientações do governo. "Como todas as escolas, estamos levando muito a sério os riscos em potencial relacionados à disseminação do Covid-19. E, para esse fim, seguem as orientações do governo à risca, tanto na prevenção contra infecções quanto no tratamento de casos em que há suspeita de funcionários ou alunos de serem expostos ao vírus ou que apresentem sintomas".