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Coronavírus: 4 alunos da escola de príncipe George são isolados

Porta-voz da Thomas's Battersea School explicou que medida é preventiva

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 09:01
O príncipe George Crédito: Kensington Royal/Divulgação
Quatro alunos da Thomas's Battersea School foram isolados depois de viajarem ao Norte da Itália em medida preventiva ao combate ao coronavírus. A escola é a mesma que frequenta o príncipe George e a princesa Charlotte. As informações iniciais sobre o caso foram publicadas pela rede de TV britânica Sky News. 
Os quatro estudantes não tiveram a identidade reveladas e fizeram testes para verificar sobre a doença. No entanto, estão em casa em isolamento. Até agora, nenhum deles foi diagnosticado com o Covid-19, o novo coronavírus. 

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Um porta-voz da escola disse que a medida é de prevenção, seguindo as orientações do governo. "Como todas as escolas, estamos levando muito a sério os riscos em potencial relacionados à disseminação do Covid-19. E, para esse fim, seguem as orientações do governo à risca, tanto na prevenção contra infecções quanto no tratamento de casos em que há suspeita de funcionários ou alunos de serem expostos ao vírus ou que apresentem sintomas". 

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