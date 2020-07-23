Festa

One Direction vai voltar? Fãs já estão na expectativa

O grupo musical, que está completando dez anos, atualizou as redes sociais com boas notícias

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 09:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 09:41
Os fãs do One Direction já podem comemorar. A banda preparou uma surpresa especial para essa quinta-feira (23), data em que é comemorado os dez anos de existência do grupo britânico.
One Direction, banda  Crédito: DR
A novidade foi divulgada no perfil oficial da boyband - que estava parado desde 2016, época em que anunciaram o hiato - e agitou fãs e internautas. "Amanhã! Eu e você temos muitas histórias", era a legenda na publicação.
Segundo à CNN, um site com conteúdos inéditos será lançado para celebrar o aniversário, com músicas inéditas, gravações ao vivo, remixes, vídeos, entre outras coisas. A plataforma também vai permitir que os fãs criem uma playlist personalizada. Essa seleção vai depender de como será a navegação do usuário pelo site.
Formado originalmente por Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson e Liam Payne, o One Direction - também conhecido por "1"- vendeu mais de 70 milhões discos e singles ao redor do mundo. No início dos anos 2010, a banda chegou a ser descrita como os novos "The Beatles" por alguns críticos, já que o grupo provocou o ressurgimento do conceito boyband inglesa. Segundo o portal The Huffington Post, 2012 foi "o ano do One Direction"

O grupo britânico já foi indicado para mais de 400 prêmios e venceu mais de 350 deles, como o Brit Awards, Billboard Music Awards, American Music Award, MTV Europe Music Award, World Music Award, ente outras premiações da indústria da música.
One Direction começou a se desmantelar em 2015, quando Zayn Malik anunciou que abandonaria a boyband no meio da turnê On The Road Again. De acordo com ele na época, o principal motivo era o estresse. No mesmo ano, a banda anunciou que faria uma pausa em 2016 por tempo indeterminado. "Ok, muitos rumores rolando. Nós não estamos terminando, mas vamos fazer uma merecida pausa em algum ponto do ano que vem", escreveu Niall Horan em seu Twitter.
Entre os muitos sucessos do 1D, as músicas "What Makes You Beautiful", "Best Song Ever", "Little Things", "Story Of My Life" e "You and I" ficaram marcados entre os fãs. 

