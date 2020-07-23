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Veganos irritados

Paola Carosella detona a ideia de frango produzido em impressora 3D

A iniciativa partiu da empresa KFC, em parceria com a companhia russa 3D Bioprinting Solutions

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 08:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 08:28
A chef e jurada do reality Masterchef Paola Carosella
A chef e jurada do reality Masterchef Paola Carosella Crédito: Instagram/@paulovitale
A chef Paola Carosella entrou em mais uma polêmica nas redes sociais. De acordo com o portal Hugo Gloss,  tudo começou quando a argentina lamentou uma notícia sobre pesquisas para a criação de um nugget impresso, feito por impressoras 3D. Suas declarações repercutiram na web, na noite desta quarta (22), e dividiram opiniões, levando a jurada do Masterchef Brasil a discutir seus pontos de vista com seguidores.
Em um comunicado nesta terça (21), a franquia de fast-food KFC anunciou que trabalhará com a empresa russa 3D Bioprinting Solutions, para produzirem uma carne de frango impressa por meio de técnicas de impressão 3D. A rede norte-americana fornecerá os ingredientes necessários, como panquecas e especiarias, enquanto sua parceira desenvolverá a tecnologia de bioimpressão. Para isso, serão usadas células de galinha e material vegetal para tentar reproduzir o sabor e a textura da carne, quase sem usar animais nesse processo.

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Paola ficou indignada com a notícia, postando a ideia em suas redes sociais. 
Logo, começou uma grande discussão com seus seguidores, alguns contra e outros a favor da posição da chef de cozinha. 
No entanto, os adeptos ao veganismo (e contra o uso de produtos de origens animais) discordaram. 
O bate-boca virtual durou mais de 12 horas. Paola também afirmou que as empresas estariam apenas fazendo uma prática conhecida como greenwashing, que representa estratégias de marketing e publicidade para se promover em cima de ideias verdes ou sustentáveis, tentando se apropriar dessas questões apenas para benefício próprio.  O pensamento da argentina teve o apoio de muitos internautas. 

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