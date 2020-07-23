Paola Carosella detona a ideia de frango produzido em impressora 3D

A chef e jurada do reality Masterchef Paola Carosella Crédito: Instagram/@paulovitale

A chef Paola Carosella entrou em mais uma polêmica nas redes sociais. De acordo com o portal Hugo Gloss, tudo começou quando a argentina lamentou uma notícia sobre pesquisas para a criação de um nugget impresso, feito por impressoras 3D. Suas declarações repercutiram na web, na noite desta quarta (22), e dividiram opiniões, levando a jurada do Masterchef Brasil a discutir seus pontos de vista com seguidores.

Em um comunicado nesta terça (21), a franquia de fast-food KFC anunciou que trabalhará com a empresa russa 3D Bioprinting Solutions, para produzirem uma carne de frango impressa por meio de técnicas de impressão 3D. A rede norte-americana fornecerá os ingredientes necessários, como panquecas e especiarias, enquanto sua parceira desenvolverá a tecnologia de bioimpressão. Para isso, serão usadas células de galinha e material vegetal para tentar reproduzir o sabor e a textura da carne, quase sem usar animais nesse processo.

Paola ficou indignada com a notícia, postando a ideia em suas redes sociais.

Olha que linda sua comida do futuro ! parabéns aos envolvidos !!! continuemos assim, que o futuro vai ter gosto de papelão molhado em cloroquina radioactiva ! https://t.co/38ZRecxTcL — Paola Carosella ??+ @winniebueno (@PaolaCarosella) July 22, 2020

Logo, começou uma grande discussão com seus seguidores, alguns contra e outros a favor da posição da chef de cozinha.

Vão vender como 'comida caseira! imprima você mesmo seu almoço 3D em sua casa!'

que horror — rosana hermann (@rosana) July 22, 2020

No entanto, os adeptos ao veganismo (e contra o uso de produtos de origens animais) discordaram.

Não envolve sacrifício animal e pode ser benéfico ao meio ambiente, parabéns aos envolvidos sim!!



Paola, eu super te admiro, mas, por favor, informe-se mais sobre o tema e tente reavaliar criticamente o seu posicionamento. — J. Moreschi (@moreschi_j) July 22, 2020

O bate-boca virtual durou mais de 12 horas. Paola também afirmou que as empresas estariam apenas fazendo uma prática conhecida como greenwashing, que representa estratégias de marketing e publicidade para se promover em cima de ideias verdes ou sustentáveis, tentando se apropriar dessas questões apenas para benefício próprio. O pensamento da argentina teve o apoio de muitos internautas.