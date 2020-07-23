Paola Carosella detona a ideia de frango produzido em impressora 3D

A chef Paola Carosella entrou em mais uma polêmica nas redes sociais. De acordo com o portal Hugo Gloss, tudo começou quando a argentina lamentou uma notícia sobre pesquisas para a criação de um nugget impresso, feito por impressoras 3D. Suas declarações repercutiram na web, na noite desta quarta (22), e dividiram opiniões, levando a jurada do Masterchef Brasil a discutir seus pontos de vista com seguidores.
Em um comunicado nesta terça (21), a franquia de fast-food KFC anunciou que trabalhará com a empresa russa 3D Bioprinting Solutions, para produzirem uma carne de frango impressa por meio de técnicas de impressão 3D. A rede norte-americana fornecerá os ingredientes necessários, como panquecas e especiarias, enquanto sua parceira desenvolverá a tecnologia de bioimpressão. Para isso, serão usadas células de galinha e material vegetal para tentar reproduzir o sabor e a textura da carne, quase sem usar animais nesse processo.
Paola ficou indignada com a notícia, postando a ideia em suas redes sociais.
Logo, começou uma grande discussão com seus seguidores, alguns contra e outros a favor da posição da chef de cozinha.
No entanto, os adeptos ao veganismo (e contra o uso de produtos de origens animais) discordaram.
O bate-boca virtual durou mais de 12 horas. Paola também afirmou que as empresas estariam apenas fazendo uma prática conhecida como greenwashing, que representa estratégias de marketing e publicidade para se promover em cima de ideias verdes ou sustentáveis, tentando se apropriar dessas questões apenas para benefício próprio. O pensamento da argentina teve o apoio de muitos internautas.