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'O pai mais babão no planeta', diz Whindersson Nunes

Humorista compartilhou vídeo contando o que espera da paternidade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 fev 2021 às 14:31

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 14:31

O humorista Whindersson Nunes
O humorista Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
Há um mês Whindersson Nunes anunciou que será pai pela primeira vez. A namorada Maria Lina Deggan, com quem assumiu o relacionamento em novembro de 2020, está grávida e o casal ainda não sabe se é menino ou menina. Em uma série de vídeos no Instagram, o humorista e youtuber divagou sobre a paternidade.
"Estou aqui pensando no neném. Maria toda protetora", começou. "Que pareça com ela, com fé em Deus. Porque se parecer com ela vai me dar um pouquinho de trabalho, ficar de olho nos garotinhos. Mas se parecer comigo, não vou precisar fazer esse trabalho", brincou. "Tava pensando no nome. Jared não serve, parece nome de menino mimado".
Logo depois, Whindersson se emocionou. "Sou o pai mais babão que tem no planeta. Eu falo com a barriga. Tem dia que eu tô pertinho, olho a barriguinha dela, coisa mais linda. Hoje, o que marquei para fazer há dois anos, que eu queria muito fazer, hoje eu saio de casa para fazer e fico: porque eu fui marcar de fazer isso? Fico morrendo de saudade, fico preocupado", confessou.
O humorista se despediu dizendo que ia dormir, pois sua amada já tinha ido deitar. "A bichinha dormiu toda enjoadinha, ô sofrimento. Guerreira, viu? Gatinha, vou dar um cheirinho nela".

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