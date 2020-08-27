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'Não tem problema nenhum', afirma Karina Bacchi sobre barriga de aluguel

Atriz está tentando engravidar novamente por meio de uma fertilização in vitro desde 2019, mas processo foi suspenso devido à pandemia

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 14:44
A apresentadora e modelo Karina Bacchi
A apresentadora e modelo Karina Bacchi Crédito: Reprodução/Instagram @karinabacchi
A atriz Karina Bacchi e o marido, o ex-jogador de futebol Amaury Nunes, participaram do programa Luciana By Night na terça-feira, 25, e falaram sobre a tentativa de ter filhos por meio de uma fertilização in vitro e outras opções, incluindo uma barriga de aluguel.
Karina ficou infértil após ter um problema de saúde e realizou uma fertilização in vitro para ter o primeiro filho, Enrico, em 2017.
Ela comentou no programa que a fertilização foi mais fácil no caso do filho, e deu certo na primeira tentativa. "Agora tentei também com óvulos congelados, mas tinha uma cicatrização de cesárea que não estava bem cicatrizada, e faz diferença porque o embrião não implanta no útero, então tive que refazer a minha cicatrização", comenta Karina.

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Essa necessidade acabou atrasando o processo, iniciado em 2019, e o casal precisou suspendê-lo devido à pandemia do novo coronavírus. Karina e Amaury pretendem retomá-lo assim que possível, mas, perguntados sobre o tema por Luciana Gimenez, eles disseram que não descartam outros procedimentos, incluindo a barriga de aluguel.
"Se fosse o problema de eu não poder gerar [o bebê], a gente não tem problema nenhum [com barriga de aluguel]. A gente tem essa possibilidade, tem a possibilidade de ovodoação, caso descubra que o problema é no meu óvulo", comentou a atriz.
Já sobre a possibilidade de ter gêmeos, algo que não é incomum em fertilizações in vitro, Karina disse que seria "melhor ainda", e Amaury também pareceu gostar da possibilidade: "por mim a gente tinha um time de futebol".
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