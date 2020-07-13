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Karina Bacchi diz que ter posado nua é um dos maiores arrependimentos de sua vida

'Não faria de novo e não acho legal', disse a atriz em vídeo no Youtube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 14:20

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 14:20

Karina Bacchi e o marido, Amaury Nunes, em vídeo no YouTube
Karina Bacchi e o marido, Amaury Nunes, em vídeo no YouTube Crédito: Reprodução/YouTube
Em vídeo publicado em seu canal no YouTube neste domingo (12), Karina Bacchi, 43, falou sobre ciúmes e possessividade ao lado do marido, Amaury Nunes, 37. A atriz deixou claro que, para ela "quem ama cuida" e que muitas situações normalizadas beiram a falta de respeito. "Não vejo problema algum em me considerar ciumenta. Em relação às redes sociais, ficar curtindo foto de mulher de biquíni não é legal...", criticou.
Ao ser questionada pelo marido se isso vale para fotos de amigas, Bacchi respondeu que sim, pois muitas delas postam para sensualizar. A atriz afirmou que acharia desrespeitoso se o marido curtisse esse tipo de imagem. "Eu não fico curtindo foto de homem de sunga, que fica lá sensualizando", comparou.
Bacchi e Nunes afirmaram que têm a senha do celular um do outro. O ex-jogador de futebol deixou claro que nunca mexeu no aparelho da mulher, porque confia nela, mas que já a questionou sobre fotos. "Quando estamos quase dormindo, ela está olhando o Instagram, vejo uma foto de homem e pergunto quem é". Já Bacchi respondeu, aos risos, que nunca mexeu no celular do marido, porque Nunes "não desgruda dele".

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Nunes perguntou à mulher se ela posaria nua novamente e ela surpreendeu na resposta. "De jeito nenhum. Eu estava solteira e uma das coisas que mais me arrependi na vida foi ter feito a Playboy, ter minha nudez exposta. Não faria de novo e não acho legal". O ex-jogador concordou com a mulher dizendo que "também não acharia legal neste momento".
Nunes e Bacchi se casaram em novembro de 2018 em uma cerimônia íntima na praia, em Barra de São Miguel, em Alagoas, após pouco mais de um ano de namoro. Quem roubou a cena na ocasião foi o filho de atriz, Enrico, que apesar de ter apenas um ano de idade, foi o pajem da cerimônia e levou as alianças ao altar com ajuda de terceiros.

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