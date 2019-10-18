Karina Bacchi revela projeto familiar e faz suspense sobre gravidez

A apresentadora Karina Bacchi e o filho, Enrico Bacchi Crédito: Fabio Cerati Photography

Karina Bacchi, 43, veio mais um ano prestigiar a SPFW. Logo após divulgar uma foto em que diz ela e o marido, o jogador Amaury Nunes, 36, irão anunciar uma novidade em breve, ela diz que só poderá mesmo fazer a revelação daqui a um mês.

Nos comentários, fãs apostam uma gravidez. "Não posso contar, mas é relacionado a esse assunto de família e também não deixa de ser uma questão profissional", afirma Bacchi que chegou para o desfile de João Pimenta, e já é mãe de Enrico, de dois anos.

"Gosto de moda, tiro proveito do que vejo dos desfiles e dou muitas dicas para a minha mãe que trabalha há anos em confecção e também faz uso do reaproveitamento de tecidos."