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Nos EUA

Músico herdeiro bilionário é encontrado morto em posição de ioga

John Getty era neto do magnata Jean Paul Getty, cuja fortuna é avaliada em cerca de US$ 5 bilhões, algo em torno de R$ 26 bilhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 09:52

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 09:52

O músico John Getty
O músico John Getty Crédito: Reprodução/Instagram @ivygetty
O músico John Getty foi encontrado morto no último dia 20 de novembro em um quarto de hotel de luxo de San Antonio, no Texas, nos Estados Unidos. 
Segundo documento da polícia ao que o Daily Mail teve acesso, John foi encontrado na posição de ioga chamada padsana, sentado com as pernas cruzadas e pés para cima, com olho e boca abertos. 
Há duas semanas no hotel, o músico parou de responder os chamados dos funcionários, que decidiram, então, acionar a polícia. John estava apoiado por alguns travesseiros e de frente para um computador. 
Para a polícia, de acordo com o Daily Mail, não há sinal de crime na morte do músico. Familiares ainda aguardam autópsia para descobrirem a causa da morte. 
Filha de John, Ivy Getty fez uma homenagem para o pai nas redes sociais. "Meu pai foi incrível, o homem mais legal que já pousou neste planeta e eu serei para sempre a filha mais orgulhosa. Te amo tanto pai. A vida é cruel às vezes", legendou um post do Instagram. 

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John era neto do magnata Jean Paul Getty, cuja fortuna é avaliada em cerca de US$ 5 bilhões, algo em torno de R$ 26 milhões. O irmão de John, Andrew Getty, morreu há seis anos após uma overdose acidental de drogas. E há dois meses a mãe deles, Ann, também morreu vítima de um ataque fulminante. 

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