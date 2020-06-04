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Aos 80 anos

Morre Miss Biá, drag pioneira no Brasil e 'Hebe Camargo dos gays'

A transformista Miss Biá, persona de Eduardo Albarella, morreu em São Paulo nesta quarta (3), aos 80 anos, vítima da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 11:52

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 11:52

A drag queen Miss Biá, persona do estilista e maquiador Eduardo Albarella
A drag queen Miss Biá, persona do estilista e maquiador Eduardo Albarella Crédito: Reprodução/Instagram @tairony13
A cena LGBT+ do Brasil perdeu um de seus grandes ícones nesta quarta (3). A drag queen Miss Biá, de 80 anos, persona de Eduardo Albarella, morreu aos 80 anos em São Paulo vítima do novo coronavírus. 
A Associação da Parada do Orgulho LGBT, responsáveis pela Parada LGBT+, lamentou a perda nas redes sociais e escreveu: "A APOGLBT SP tomou conhecimento do falecimento nesta data, dia 03 de junho, da transformista Miss Biá. Estamos em luto".
Miss Biá começou a atuar nos palcos de todo o País na década de 60 e, entre dezenas de outros trabalhos, acabou ficando conhecida como a "Hebe Camargo dos LGBTs".
De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a transformista chegou até a ser estilista e maquiador da apresentadora. 

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O coletivo artístico Distrito Drag também lamentou a morte de Miss Biá: "O Distrito Drag lamenta o falecimento de um dos principais nomes da história da arte transformista no Brasil, Miss Biá, aos 80 anos nos deixou por complicações da Covid-19, na cidade de São Paulo".

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