Morre Miss Biá, drag pioneira no Brasil e 'Hebe Camargo dos gays'

A drag queen Miss Biá, persona do estilista e maquiador Eduardo Albarella Crédito: Reprodução/Instagram @tairony13

A cena LGBT+ do Brasil perdeu um de seus grandes ícones nesta quarta (3). A drag queen Miss Biá, de 80 anos, persona de Eduardo Albarella, morreu aos 80 anos em São Paulo vítima do novo coronavírus.

A Associação da Parada do Orgulho LGBT, responsáveis pela Parada LGBT+, lamentou a perda nas redes sociais e escreveu: "A APOGLBT SP tomou conhecimento do falecimento nesta data, dia 03 de junho, da transformista Miss Biá. Estamos em luto".

#NotaDePesar: Luto por Miss Biá



A APOGLBT SP tomou conhecimento do falecimento nesta data, dia 03 de Junho, da transformista Miss Biá. Estamos em luto. Nota completa aqui https://t.co/efveTUXNWC#ParadaSP pic.twitter.com/AyQbh8XkLn — Parada LGBT de SP (@paradasp) June 3, 2020

Miss Biá começou a atuar nos palcos de todo o País na década de 60 e, entre dezenas de outros trabalhos, acabou ficando conhecida como a "Hebe Camargo dos LGBTs".

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a transformista chegou até a ser estilista e maquiador da apresentadora.

O coletivo artístico Distrito Drag também lamentou a morte de Miss Biá: "O Distrito Drag lamenta o falecimento de um dos principais nomes da história da arte transformista no Brasil, Miss Biá, aos 80 anos nos deixou por complicações da Covid-19, na cidade de São Paulo".