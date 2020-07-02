Mel Lisboa deleta publicação que apontava machismo de professora

A atriz Mel Lisboa pediu desculpas por uma publicação em que mostra uma conversa que teve com a professora de inglês da sua filha, Clarice, posteriormente deletada, na quarta-feira, 1º. No diálogo ela questionou o porquê de a profissional se referir apenas às mães e nunca aos pais dos alunos em uma mensagem.
"É exaustivo", disse Mel na publicação. Apesar de ela ter sido deletado, foram feitas capturas de tela que circularam pelas redes sociais, e mostram a professora falando "bom dia, mamães". A atriz então pergunta se "papais também não podem ajudar". A educadora explica que se dirigia apenas às mães porque a maioria dos pais não interagiam no grupo.
"Acho que nós, como mulheres, deveríamos não continuar reproduzindo machismos que tanto afetam a sociedade como um todo", disse Mel. Logo em seguida a professora se desculpou, mandando outra mensagem com um bom dia para "pais e/ou responsáveis".
A publicação gerou muito debate nas redes. Algumas pessoas disseram que concordaram com a fala da atriz, mas não da forma como ela agiu. Outros discordaram da própria colocação de Mel, classificando-a como "desnecessária".
A atriz publicou, pouco depois, um story no Instagram em que disse que excluiu o "post polêmico". "Entendi que deveria ter me dirigido a ela no privado. Concordo. Pedi desculpas, tanto no grupo quanto no privado. Vivendo e aprendendo", disse Mel.