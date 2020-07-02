Mel Lisboa deleta publicação que apontava machismo de professora

Mel Lisboa na série "Coisa Mais Linda", da Netflix Crédito: Aline Arruda/Netflix

A atriz Mel Lisboa pediu desculpas por uma publicação em que mostra uma conversa que teve com a professora de inglês da sua filha, Clarice, posteriormente deletada, na quarta-feira, 1º. No diálogo ela questionou o porquê de a profissional se referir apenas às mães e nunca aos pais dos alunos em uma mensagem.

"É exaustivo", disse Mel na publicação. Apesar de ela ter sido deletado, foram feitas capturas de tela que circularam pelas redes sociais, e mostram a professora falando "bom dia, mamães". A atriz então pergunta se "papais também não podem ajudar". A educadora explica que se dirigia apenas às mães porque a maioria dos pais não interagiam no grupo.

"Acho que nós, como mulheres, deveríamos não continuar reproduzindo machismos que tanto afetam a sociedade como um todo", disse Mel. Logo em seguida a professora se desculpou, mandando outra mensagem com um bom dia para "pais e/ou responsáveis".

A publicação gerou muito debate nas redes. Algumas pessoas disseram que concordaram com a fala da atriz, mas não da forma como ela agiu. Outros discordaram da própria colocação de Mel, classificando-a como "desnecessária".

Exaustivo Mel Lisboa? professora, Youtuber, Câmera, Edição de vídeos, receber 900 áudios/fotos por dia, cumprir seu horário, extra a noite (e até de madrugada) e ainda receber esse tipo de "ataque" pessoal e ofensivo.Tudo isso enquanto faz o jantar/limpa e paga os boletos... pic.twitter.com/0wXk849l9f — Norelei Franzin ? (@noreleifranzin) July 2, 2020