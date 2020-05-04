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Polêmica

Após críticas, Mel Maia apaga vídeo considerado sensual

Publicação de atriz em comemoração a seu aniversário incomodou internautas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 10:26

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 10:26

Mel Maia
Atriz Mel Maia Crédito: Reprodução/ Instagram @melissamelmaia
Famosa por interpretar a personagem Rita na primeira fase da novela Avenida Brasil (2012), da Globo, que acabou de ser reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, Mel Maia foi alvo de polêmicas neste domingo (3), quando seu nome figurou nos Trending Topics do Twitter.
Para celebrar a chegada dos 16 anos, a atriz, que participou de live do DJ Alok neste sábado (2), postou um vídeo produzido no aplicativo Lomotif compilando vários clipes em que aparece mostrando selfies de looks do dia, rebolando e sensualizando -comportamento comum entre os adolescentes em suas redes sociais, especialmente no Tik Tok.
Enquanto alguns a criticaram duramente, argumentando estarem preocupados com a hipersexualização da adolescente, que poderia acabar em sites de pornografia infantil, outros não viram problema algum na postagem e reclamaram do excesso de militância nas redes sociais.
A atriz ficou tão incomodada com os comentários que acabou apagando o vídeo. "Não posso mais me amar que esse povo reclama, então vou deixar aqui uma foto qualquer pra registrar meus 16 anos", desabafou.

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Nos comentários da nova postagem, alguns usuários da rede seguiram criticando a atriz, defendendo que algumas adolescentes utilizam empoderamento feminino como justificativa para expor o corpo.
Por outro lado, houve quem chamasse a atenção para a culpabilização da vítima: "A culpa não é dela, aprendam a dar hate em pedófilo e homens nojentos, se ela gosta do corpo dela e quer mostrar isso não é um problema, o problema é vocês mandaram ela parar de postar o que ela gosta por conta de macho". "Nunca vi um garoto postar fotinho sem camisa e alguém meter um 'meu deus, menor de idade, conteúdo sexual'", completou o perfil.

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