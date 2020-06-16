Whindersson Nunes apaga fotos de Luísa Sonza do seu Instagram

Whindersson Nunes e Luísa Sonza estão separados Crédito: Instagram/@whinderssonnunes

O humorista Whindersson Nunes, 25, apagou entre o fim da noite desta segunda (15) e madrugada de terça-feira (16) as fotos que tinha da cantora Luísa Sonza, 21, no seu Instagram. No dia 29 de abril, o casal anunciou a separação após pouco mais de dois anos de casamento. Na ocasião, os dois compartilharam nas redes sociais o mesmo texto dizendo que "o relacionamento" não terminou, porque jamais vai acabar "o amor, carinho e respeito um pelo outro".

Desde o anúncio do fim do casamento, Sonza tem sido alvo de haters na internet. Whindersson já se manifestou em seu Twitter dizendo que que não compactua com esse tipo de ação. "Não vejo justiça em julgar, se você gosta de mim ou for meu amigo, não participe desse tipo de coisa", pediu.

A rejeição teria raiz na desconfiança de que a cantora estaria vivendo um romance com Vitão, seu parceiro musical na recém-divulgada "Flores". Os dois já negaram qualquer tipo de envolvimento amoroso.

Nesta segunda-feira (15), Vitão também saiu em defesa da cantora em uma publicação no Instagram: "Eu estou muito feliz por estar propagando minha arte dessa forma pra cada cantinho desse brasil, e mais feliz ainda por estar fazendo parte de um movimento que vai mudar a historia e a mentalidade de tanta gente que parou no tempo. Obrigada amiga por mergulhar de cabeca nessa musica comigo e por ser tao corajosa, voce e um exemplo para as mulheres do nosso pais", afirmou ele.

Lançado na sexta (12), o vídeo de "Flores" já teve quase 30 milhões de visualizações e contabiliza o mais que o dobro de "dislikes" (mais 3,8 milhões) em relação aos "likes" (1,6 milhão).

Na tarde de sábado (13), a cantora se manifestou a respeito em seu perfil no Twitter, dizendo que, embora sua equipe quisesse bloquear os "likes" e "dislikes" no vídeo, ela achou melhor mantê-los. "Eu não vou privar porque quero que as pessoas vejam como as mulheres são tratadas até quando só estão fazendo seu trabalho nesse país", disse. Na mesma publicação, Luísa disse estar feliz de ser a pessoa que está passando por isso, pois sabe que nem todas conseguiriam aguentar o que ela tem tido que aturar por todos esses anos. "Sempre serei voz por nós, mulheres. Nunca ninguém vai me parar. Fiquem tranquilas", finalizou, com um emoji de coração