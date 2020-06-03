Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Whindersson Nunes chama Bolsonaro de 'satanás' e divide opinião de internautas

Humorista criticou a fala do presidente no Twitter nesta terça (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 15:40

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 15:40

O humorista Whindersson Nunes
O humorista Whindersson Nunes Crédito: Instagram/@whinderssonnunes
O ator e humorista Whindersson Nunes, 25, criticou uma fala do atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e acabou não agradando alguns seguidores e internautas do Twitter nesta terça-feira (2),
Isso porque Whindersson chamou Bolsonaro de "satanás" ao rebater um tuíte sobre sua fala sobre as vítimas brasileiras da pandemia do coronavírus. "A gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo", disse o presidente na saída do Palácio da Alvorada, sobre os mais de 30 mil óbitos no Brasil por conta da Covid-19.
"Então morre satanás", escreveu Whindersson revoltado com a notícia. Logo após pouco tempo ele voltou a falar sobre sua posição e respondeu um seguidor que disse que era triste o ver agindo assim. "Se importar com esse cara e não se importar com 30 mil morte... rapaz essa conta tua aí tá fraca", rebateu.
Diversos comentários foram feitos em torno da polêmica, mas Whindersson Nunes não falou mais sobre o assunto. Alguns internautas também defenderam a posição do ator, protagonista da terceira temporada do programa de humor "Os Roni" (Multishow).

Veja Também

Ao L!, Lucas Mineiro fala sobre treinamentos com Whindersson Nunes e estrelas: 'Amizade e respeito'

Whindersson Nunes: "Não superei a separação"

Luísa Sonza fala de ataques nas redes sociais após término com Whindersson

"Pessoal acha que por ser figura pública não pode ter opinião própria não pode ter uma visão que já é motivo de atacar", escreveu uma seguidora do humorista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados