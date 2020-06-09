Luísa Sonza mostra sua casa nova na web e Whindersson comenta

Cantora Luísa Sonza posa diante da piscina de sua nova casa Crédito: Instagram/ luisasonza

A cantora Luísa Sonza, 21, usou suas redes sociais na noite desta segunda-feira (8) para mostrar um pouquinho de sua casa nova, adquirida após a separação dela e do humorista Whindersson Nunes, 25. "Sonza's house" (Casa da Sonza), brincou ao posar diante da piscina.

Casados havia dois anos, Luísa e Whindersson anunciaram a separação em abril deste ano. Desde então, a cantora teria deixado a casa dos dois, em São Paulo, e passado um tempo com os pais, no Rio Grande do Sul. Agora, no entanto, ela mostra a casa nova, de volta a São Paulo.

Muitos famosos comentaram e parabenizaram a cantora. Entre eles, Whindersson Nunes brincou chamando-a de "boss" (chefe), ao que ela respondeu um "te amo". A cantora Lexa chamou Luísa de vizinha, enquanto MC Rebecca e Dani Calabresa pediram uma festa de inauguração, que deve acontecer após a quarentena.