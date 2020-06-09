Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Luísa Sonza mostra sua casa nova na web e Whindersson comenta

Cantora adquiriu nova casa em SP após se separar do humorista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 10:09

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 10:09

Cantora Luísa Sonza posa diante da piscina de sua nova casa
Cantora Luísa Sonza posa diante da piscina de sua nova casa Crédito: Instagram/ luisasonza
A cantora Luísa Sonza, 21, usou suas redes sociais na noite desta segunda-feira (8) para mostrar um pouquinho de sua casa nova, adquirida após a separação dela e do humorista Whindersson Nunes, 25. "Sonza's house" (Casa da Sonza), brincou ao posar diante da piscina.
Casados havia dois anos, Luísa e Whindersson anunciaram a separação em abril deste ano. Desde então, a cantora teria deixado a casa dos dois, em São Paulo, e passado um tempo com os pais, no Rio Grande do Sul. Agora, no entanto, ela mostra a casa nova, de volta a São Paulo.

Veja Também

Luísa Sonza fala de ataques nas redes sociais após término com Whindersson

Luisa Sonza e Whindersson Nunes anunciam separação pelas redes sociais

Muitos famosos comentaram e parabenizaram a cantora. Entre eles, Whindersson Nunes brincou chamando-a de "boss" (chefe), ao que ela respondeu um "te amo". A cantora Lexa chamou Luísa de vizinha, enquanto MC Rebecca e Dani Calabresa pediram uma festa de inauguração, que deve acontecer após a quarentena.
Luísa foi notícia na última semana, após ser flagrada com o cantor Vitão, 21. Apesar de alguns veículos de comunicação apontarem um suposto romance entre eles, a cantora afirmou que eles estavam juntos por conta de uma nova parceria, a música "Bomba Relógio", lançada nos últimos dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De make a skincare: 30 lançamentos de beleza imperdíveis de abril de 2026
Imagem de destaque
Morre, aos 80 anos, pesquisador que ajudou a construir o agro capixaba
O outono é uma estação propícia para procedimentos como
Outono e beleza: veja os procedimentos ideais para pele e cabelo nesta estação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados