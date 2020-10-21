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Mateus Carrieri diz que estrelar filmes pornô atrapalhou sua carreira

Ator contou que perdeu papéis depois de ter participado de produções eróticas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 12:41

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 12:41

O ator Mateus Carrieri
O ator Mateus Carrieri Crédito: Instagram/realityafazenda_12
Mateus Carrieri, 53, revelou que um de seus objetivos com a participação em A Fazenda 12 (Record) é tentar reabilitar a carreira, que ficou abalada após o ator estrelar três filmes pornográficos da produtora Brasileirinhas, nos anos 2000.
"Eu fiz filme pornô e isso atrapalhou a minha carreira", admitiu em conversa com Biel, 24. "Em algum momento, eu perdi personagens por causa disso."
"Vir para cá é uma forma de mostrar que eu fiz muitas outras coisas além disso", garantiu. "Eu tenho uma carreira com muito mais novelas e peças do que três filmes pornô pra ficar me martirizando a vida inteira por causa disso."
Carrieri começou a aparecer na televisão ainda criança. Aos 7 anos, foi um dos jurados infantis do quadro Boa Noite Cinderela, no Programa Silvio Santos. Depois disso, começou a fazer novelas como ator mirim.
O primeiro destaque foi em "Um Dia, o Amor", da extinta TV Tupi, em 1975. Aos poucos, foi ficando conhecido do público e teve seu auge nos anos 1980 e começo dos anos 1990, quando integrou novelas como "Amor com Amor se Paga", "De Quina para Lua" e "Salomé", da Globo.
Depois, voltou a ficar em evidência no papel do pai de Mili, personagem de Fernanda Souza, na primeira versão brasileira da novelinha "Chiquititas", no SBT.

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Em 2001, participou da primeira edição da Casa dos Artistas, também no SBT. O reality show, vencido por Bárbara Paz, fez um sucesso estrondoso.
A partir de então, começou a receber convites para posar nu, o que fez em quatro ocasiões para a revista "G Magazine". Em uma delas, aparecia sem roupas ao lado do filho Kaike.
Na sequência, começou a protagonizar três filmes pornográficos para a produtora Brasileirinhas. Em entrevistas anteriores, ele já afirmou ter se arrependido desses trabalhos.

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