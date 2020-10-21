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Luiza Ambiel está de novo na roça de A Fazenda 12

Juliano Ceglia, Mateus Carrieri e Mc Mirella ainda podem se salvar da berlinda

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 11:53
Luiza Ambiel
Luiza Ambiel Crédito: Instagram/realityafazenda_12
Luiza Ambiel é a primeira confirmada na sexta roça da 12ª temporada de A Fazenda (Record). Além dela, os participantes Juliano Ceglia, Mateus Carrieri e Mc Mirella disputam nesta quarta-feira (21) a Prova do Fazendeiro. Quem não ganhar, também disputará a roça desta semana.
A noite começou com Raissa Barbosa tendo o direito de ler as duas mensagens que havia no lampião por ter sido a vencedora da Prova de Fogo. Ela escolheu ficar com o poder da chama verde e entregou o vermelho para Jojo Todynho.
Na sequência, o fazendeiro Mariano indicou Luiza Ambiel para a roça. Ele disse que não concorda com algumas atitudes dela e disse que é a pessoa com quem tem mais dificuldade de convivência.
A peoa disse que está tranquila com o que faz e fala. Ela ficou muito irritada e disse que o cantor "não era homem". Já ele a acusou de ser fofoqueira.
O apresentador Marcos Mion pediu então para Raissa ler em voz alta qual era o poder da chama verde. Ela anunciou que o voto dela teria peso dois e ainda teria a possibilidade de anular outros dois votos dados por outros peões.

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Depois, começou a votação. Nesse momento, não podiam ser votados os peões que estavam na baia: Biel, Juliano Ceglia, Lucas Maciel e Mateus Carrieri. Jakelyne Oliveira e Mc Mirella ficaram empatadas com 5 votos cada, mas a miss teve dois votos anulados por Raissa. Com isso, a funkeira foi a escolhida.
Por ter sido a indicada pela casa, Mc Mirella tinha o direito de puxar uma pessoa da baia. Ela escolheu Mateus Carrieri.
Por fim, Jojo Todynho pode ler o poder da chama vermelha, que consistia em escolher três peões para uma nova votação. A cantora escolheu Biel, Juliano Ceglia e Lidi Lisboa. Juliano foi o mais votado, tendo sido indicado por Jojo, Jakelyne, Lucas, Lidi e Raissa, além de Stéfani Bays, Tays Reis e Lipe Ribeiro.
Como Juliano foi o ocupante do quarto banco, ele pode decidir quem iria direto para a roça, sem participar da Prova do Fazendeiro. Ele escolheu Luiza.

Confira quem votou em quem:

  • Mc Mirella votou em Jakelyne Oliveira
  • Lipe Ribeiro votou em Mc Mirella
  • Victória Villarim votou em Jakelyne Oliveira
  • Tays Reis votou em Mc Mirella
  • Luiza Ambiel votou em Jakelyne Oliveira
  • Mateus Carrieri votou em Lidi Lisboa
  • Biel votou em Jakelyne Oliveira
  • Lidi Lisboa votou em Mc Mirella
  • Lucas Maciel votou em Lipe Ribeiro
  • Stéfani Bays votou em Tays Reis
  • Jakelyne Oliveira votou em Mc Mirella
  • Juliano Ceglia votou em Jakelyne Oliveira
  • Jojo Todynho votou em Mc Mirella
  • Raissa Barbosa votou em Victória Villarim (peso 2)

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