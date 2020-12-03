Mariano lembra perrengue para assistir pornô com internet discada

Na madrugada desta quinta (3), Mariano acabou relembrando seus primeiros contatos com a tecnologia em "A Fazenda 12". No auge de seus 34 anos, o bonitão revelou dramas e lembrou perrengues de quando só tinha internet discada.
"Cara, faz muito tempo. Na minha mãe, só tinha internet discada. Lembro que só podia entrar depois da meia-noite pra pagar um pulso só de ligação. Deixava baixando umas foto pornô a noite inteira. Pra baixar uma foto, (xingamento), a noite toda", detalhou.
Os peões que estavam com ele caíram na risada e Biel também disse que fazia a mesma coisa.