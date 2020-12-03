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"A Fazenda 12"

Mariano lembra perrengue para assistir pornô com internet discada

Confinado em 'A Fazenda 12', cantor lembrou que passava a noite toda para conseguir ter acesso aos vídeos adultos pela web

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 09:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 09:59
"A Fazenda 12": Mariano troca de roupa Crédito: Record TV/Reprodução
Na madrugada desta quinta (3), Mariano acabou relembrando seus primeiros contatos com a tecnologia em "A Fazenda 12". No auge de seus 34 anos, o bonitão revelou dramas e lembrou perrengues de quando só tinha internet discada. 
"Cara, faz muito tempo. Na minha mãe, só tinha internet discada. Lembro que só podia entrar depois da meia-noite pra pagar um pulso só de ligação. Deixava baixando umas foto pornô a noite inteira. Pra baixar uma foto, (xingamento), a noite toda", detalhou. 

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Os peões que estavam com ele caíram na risada e Biel também disse que fazia a mesma coisa. 

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