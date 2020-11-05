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Mari Gonzalez revela lipoaspiração nas axilas

Ex-BBB diz que se incomodava com 'gordurinha' na região

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 14:58
Mari Gonzalez diz que, se pudesse optar por dieta para se livrar de 'gordurinha na axila', optaria
Mari Gonzalez diz que, se pudesse optar por dieta para se livrar de 'gordurinha na axila', optaria Crédito: Reprodução/Instagram
O lugar é um pouco incomum, mas ex-BBB Mari Gonzalez, 26, revelou em suas redes sociais nesta quarta-feira (4) que fez um procedimento de lipoaspiração nas axilas. Segundo ela, foi removida uma gordurinha que não sai com treino ou com dieta.
Mari revelou o procedimento ao postar um vídeo de seu namorado, o também ex-BBB Jonas Sulzbach, 34, escovando seus cabelos. Segundo ela, a ajuda era necessária devido às restrições provocadas pela operação, que devem durar duas semanas.
"Pelo menos duas semanas sem esforço, sem treino, tomando medicação" afirmou ela em uma sessão de perguntas de internautas. Quietinha em casa, ela afirmou que preferiria ter removido a tal "gordurinha" com malhação, mas não era possível.
"É uma gordurinha muito localizada, uma gordurinha que me incomodava, e não sai com treino ou com dieta", afirmou ela. "Eu sou muito medrosa para procedimentos estéticos, mas confio muito no medico, pensei bastante antes de fazer", completou.
No mês passado, Mari já tinha revelado a seus seguidores que se submeteu também a um procedimento de preenchimento labial. "Decidi fazer porque quando eu ia passar gloss, batom, eu sentia que faltava um pouco em cima, que era fininho", afirmou na ocasião.

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