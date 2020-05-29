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Luiz Fernando Guimarães comemora aniversário do marido: 'Parceiro'

Luiz Fernando Guimarães se declarou para o marido, Adriano Medeiros, no Instagram e chamou o amado de 'conselheiro bonitão' ao falar de suas qualidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 09:29

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 09:29

Adriano Medeiros e o marido, Luiz Fernando Guimarães
Adriano Medeiros e o marido, Luiz Fernando Guimarães Crédito: Marcelo Nejm
Nesta sexta (29) é dia de Gretchen completa 61 anos de idade, mas também de Adriano Medeiros completar mais um ano de vida. Trata-se do marido de Luiz Fernando Guimarães. Por meio das redes sociais, Luiz Fernando acabou se declarando para o amado. 
"Hoje é o dia dele ! Essa foto é um dos raros momentos de introspecção no seu objeto de consumo. Seu celular! Parceiro de todos os momentos e meu generoso companheiro em outras tantas", começou. 

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Em seguida escreveu: "Conselheiro bonitão e moreno da cor do jambo aqui da roça. Como eu gosto de você! Muito, muito, mas muito mesmo. E grato por todos os conselhos de gente grande e por tantas conquistas e realizações". 

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