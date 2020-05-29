Luiz Fernando Guimarães comemora aniversário do marido: 'Parceiro'

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Hoje é o dia dele ! Essa foto é um dos raros momentos de introspecção no seu objeto de consumo . Seu celular! Parceiro de todos os momentos e meu generoso companheiro em outras tantas. Conselheiro bonitão e moreno da cor do jambo aqui da roça.Como eu gosto de você ! muito muito mas muito mesmo. E grato por todos os conselhos de gente grande e por tantas conquistas e realizações. São tantas fotos que eu vou colocando aos poucos , porque nosso dia é intenso e hoje totalmente voltado pra ele. Saúde e tranquilidade pra caminharmos de carro a pé de bike doque for, mas sempre juntos. Te amo !!!!